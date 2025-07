Acest sport este încercat de boxeri pentru relaxare sau de către ultrașii din galeriile europene, pentru a-și domoli dorul de fotbal și de bătaie. Boxerii de la CS Rapid în practică o dată pe săptămână, pentru a se relaxa după cele mai dificile antrenamente fizice. Antrenorul Ronaldo Pavel spune că nici Real Madrid nu ar rezista într-un meci parte în parte cu elevii săi.



"Noi nu suntem cei mai buni la fotbal, dar suntem cei mai buni la box"

"În perioadele de pregătire, noi suntem foarte încărcați psihic. Avem două antrenamente pe zi, timp de 8-9-10 săptămâni. Folosim fotbal - boxul pentru relaxare. O dată pe săptămână avem antrenament fizic maximal și la final facem fotbal - box. După aceea mergem la refacere, la gheață, la saună, ca să ne relaxăm.



Noi nu suntem cei mai buni la fotbal, dar suntem cei mai buni la box. Îmbinăm utilul cu plăcutul. Ne jucăm și fotbal, ne și lovim ca să luăm mingea. E o relaxare perfectă pentru noi. Ne relaxăm și creăm o familie în grupul nostru. Ne dăm pumni când încercăm să luăm mingea, dar apoi ne luăm în brațe și râdem de ce am făcut. Reușim să rămânem prieteni după meciurile acestea.



"Combinația perfectă pentru acest sport ar fi între Bivol/Canelo și Ronaldo"

Pentru această activitate trebuie să ai calități de echipă, să ajuți colegii care sunt atacați de adversari, să aperi pe cel cu mingea de pumnii veniți din lateral. Combinația perfectă pentru sportul ăsta nu ar fi Messi și Mayweather, cred că trebuie un boxer mai agresiv, un Bivol (n.r. - Dmitri Bivol, boxer rus, campion mondial la categoria emigrea, versiunile IBF, IBO și WBO) sau un Canelo (n.r. - Santos Saul Alvarez Barragan, alias "Canelo", boxer mexican, considerat unul dintre cei mai buni la categoria mijlocie și semigrea) cu un Cristiano Ronaldo. Sportivii care sunt agresivi în ring sunt buni și la acest sport. Îl avem pe Cosmin Gîrleanu, care se descurcă bine și la fotbal, îl avem pe Andrei Arădoaie, care se descurcă și cu mingea, și cu mănușile.



Pot să spun că o echipă de fotbal nu ne-ar rezista. 100% cred asta! Nu ne-ar rezista nici Real Madrid. Dacă îi băgăm aici, cu mănuși în mâini, îi rupem, și pe Mbappe, și pe toți. Acum nu vreau să îi jignesc pe fotbaliști, pentru că sunt sportivi profesioniști și fac un efort imens, dar nu ai cum să simulezi când se au pumni și se primesc. Ce fotbaliști am vrea să prindem aici? Eu aș vrea niște fotbaliști de la FCSB. I-am lua și i-am tăvăli bine rău de tot!", a declarat Ronaldo Pavel pentru Pro TV Sport.