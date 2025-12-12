Transferul carierei: a impresionat în Superliga, Mutu l-a descris drept "incredibil", iar acum îl așteaptă Premier League

Philip Otele, dorit în iarnă de Bournemouth și Crystal Palace

Golgheter al Superligii în sezonul 2023/2024, la egalitate cu Florinel Coman (18 reușite), Otele a fost vândut vara trecută la Al Wahda, în Emiratele Arabe Unite, pentru 3,5 milioane de euro. Nigerianul a petrecut doar jumătate de sezon în Golf, iar ulterior a fost împrumutat la FC Basel.



Elvețienii s-au convins rapid de calitățile lui Otele și au decis să îl transfere definitiv pentru 3 milioane de euro. Extrema lui Basel a strâns 17 goluri și 7 pase decisive în 48 de meciuri, iar acum este așteptat să facă pasul în Premier League.



În ianuarie, Bournemouth (locul 13) și Crystal Palace (locul 4), vor concura pentru semnătura lui Philip Otele, anunță TeamTalk. "Cireșele" îl consideră pe nigerian un foarte bun înlocuitor pentru Antoine Semenyo, ghanezul care ar putea face pasul la Liverpool în iarnă.



De asemenea, sursa citată scrie că și Palace vrea să își întărească ofensiva în iarnă și că Otele este monitorizat încă din precedenta fereastră de mercato.

