Transferul carierei: a impresionat în Superliga, Mutu l-a descris drept "incredibil", iar acum îl așteaptă Premier League

Philip Otele, dorit în iarnă de Bournemouth și Crystal Palace
Golgheter al Superligii în sezonul 2023/2024, la egalitate cu Florinel Coman (18 reușite), Otele a fost vândut vara trecută la Al Wahda, în Emiratele Arabe Unite, pentru 3,5 milioane de euro. Nigerianul a petrecut doar jumătate de sezon în Golf, iar ulterior a fost împrumutat la FC Basel.
Elvețienii s-au convins rapid de calitățile lui Otele și au decis să îl transfere definitiv pentru 3 milioane de euro. Extrema lui Basel a strâns 17 goluri și 7 pase decisive în 48 de meciuri, iar acum este așteptat să facă pasul în Premier League.
În ianuarie, Bournemouth (locul 13) și Crystal Palace (locul 4), vor concura pentru semnătura lui Philip Otele, anunță TeamTalk. "Cireșele" îl consideră pe nigerian un foarte bun înlocuitor pentru Antoine Semenyo, ghanezul care ar putea face pasul la Liverpool în iarnă.
De asemenea, sursa citată scrie că și Palace vrea să își întărească ofensiva în iarnă și că Otele este monitorizat încă din precedenta fereastră de mercato.
"Mutu îl consideră pe Otele un fotbalist incredibil"
Cele două cluburi din Premier League ar avea concurență și din Championship. Birmingham City, ocupanta locului 11 în eșalonul secund din Anglia, ar fi dispusă să ofere până la 10 milioane de euro pentru transferul lui Otele.
"Viteza explozivă, calitățile sale în ceea de dribling și instinctul de marcator l-au adus pe Otele în atenția mai multor cluburi din Europa.
Palace îl consideră pe Otele o achiziție ideală pentru a oferi mai multe soluții și a aduce concurență în lot. Basel este dispusă să negocieze, iar un transfer în iarnă est realist.
Considerat un fotbalist incredibil de fostul său antrenor Adrian Mutu, fotbalistul ofensiv de picior drept a primit câteva convocări preliminare la naționala Nigeriei și a atras în trecut atenția unor cluburi precum Sevilla, Stuttgart sau Borussia Monchengladbach", scrie publicația britanică.
Otele are contract până în iunie 2028 cu FC Basel. Nigerianul și-a început cariera de fotbalist chiar în Anglia, însă a jucat doar la cluburi din ligile inferioare, precum Teesside University sau Wolviston FC.
După perioada petrecută în Anglia, Otele a mai jucat în Lituania, la Kauno Zalgiris, iar în ianuarie 2022 a ajuns în România, la UTA. Nigerianul a avut evoluții bune la Arad, a marcat 11 goluri în 48 de apariții, iar un an și jumătate mai târziu a ajuns la CFR Cluj, din postura de jucător liber.