Secția de box de la CS Rapid București a avut un an foarte bun, antrenorul Ronaldo Pavel putându-se lăuda că elevii săi au acumulat 48 de medalii la nivel național, înregistrând una dintre cele mai bune performanțe din ultima jumătate de secol.



"În 2025, vrem neapărat medalie la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene"

"Am muncit mult și am avut o creștere fulminantă în acest an. După ce anul trecut am adus în Giulești primul titlu de campion național la seniori, după o pauză de 30 de ani, în acest an am reușit să avem 48 de medalii. Avem șapte campioni naționali, nouă câștigători de Cupa României, sportivi convocați la loturile naționale și boxeri care au participat la europene și la mondiale, vrem să ne dezvoltăm și pe partea de box feminin.



Am strâns unii dintre cei mai buni boxeri din România, niște băieți de mare calitate sportivă și umană, și sperăm să depășim această performanță. Avem niște sportivi care pot face saltul cu succes către boxul profesionist, de la alții aștept să confirme valoare la competițiile internaționale. În 2025, vrem neapărat medalie la Campionatele Mondiale sau Campionatele Europene. Dorința noastră este să depășim ce am realizat anul acesta și să reconfirmăm că secția de box de la Rapid este cea mai bună din România", a declarat Ronaldo Pavel pentru Sport.ro.



Ronaldo-boxerul, botezat de tatăl microbist după Ronaldo-fotbalistul

Ronaldo Pavel (26 de ani) este antrenor de box la CS Rapid. Provine dintr-o familie care iubește fotbalul și clubul giuleștean, fratele său fiind botezat Roberto, după Roberto Baggio. Acesta a pus umărul la revitalizarea secției de box din Giulești.



"Tatăl meu e foarte pasionat de fotbal. Mi-a pus, în anul 1998, numele Ronaldo, după Ronaldo brazilianul (n.r. - Ronaldo Luis Nazario de Lima, atacant brazilian care a jucat la Cruzeiro, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter Milano, Real Madrid, AC Milan și Corinthians / campion mondial în 1994 și 2002, Ballon d'Or în 1997 și 2002), pentru că în acel an el a considerat că a fost cel mai bun fotbalist al lumii, deși a pierdut finala la CM 1998. Pe fratele meu îl cheamă Roberto, e numit după Roberto Baggio, care a fost cel mai bun jucător în 1994. Tatăl meu e nebun după fotbal, eu sunt și mai pasionat. Eu m-am născut rapidist, am crescut în aceste tribune.



M-am apucat de box foarte devreme, poate prea devreme, la vârsta de 8 ani, la sfârșitul clasei întâi de școală, în vacanța de vară. Am avut un parcurs foarte bun, am făcut box de performanță, am fost component al lotului României, la Centrul Olimpic, campion național. Dar la 19 ani m-am accidentat, am încercat să revin după accidentare, dar a recidivat. Atunci am pus capăt carierei de sportiv, dar am început o altă etapă, unde cred că e mai bine. M-am regăsit mult mai bine în partea de antrenorat. Am terminat liceul sportiv, apoi am făcut cursuri de antrenori.



Ușor - ușor am luat-o de la zero, la 21 de ani. Din săli de fitness, am făcut voluntariat la diverse cluburi, până am căpătat experiență. Am creat o mică afacere, unde am antrenat oameni care voiau să facă box pentru ei, nu de performanță. Cu timpul am ajuns să am rezultate și să vreau să antrenez la nivel de performanță. E un vis devenit realitate să ajung antrenor la Rapid, am visat la așa ceva încă din copilărie. Am fost campion la juniori, dar mi-am dorit mereu să fiu un antrenor mai bun decât am fost ca sportiv", spunea acesta într-un interviu acordat Sport.ro, anul trecut.



Foto - Capturi Video Pro TV Sport, Ronaldo Pavel (FB)