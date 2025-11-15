Anul 2025 a fost cel mai bun an din istorie pentru secția de box de la CS Rapid.

După succesul intern, rapidiștii se vor concentra pe performanța internațională

Rapidul a depășit orice record la numărul de medalii luat de un club într-un an calendaristic, are campioni naționali la toate categoriile de vârstă, de asemenea reușind să adjudece titluri naționale atât la masculine, cât și la feminin. Rapidul termină anul 2025 pe primul loc în clasamentul cluburilor, la o diferență de punctaj de trei ori mai mare decât locul secund. La o singură competiție națională, rapidiștii au câștigat 12 medalii la doar zece categorii de greutate - cinci de aur, cinci de argint și două de bronz.



De asemenea, antrenorul Ronaldo Pavel a fost desemnat al doilea an la rând cel mai bun antrenor de box din România. Cu o strategie pe termen lung și multă determinare din partea sportivilor săi, antrenorul Rapidul spune că, la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, câțiva dintre rapidiști se vor lupta pentru medalie și o vor aduce în palmaresul clubului său.



"Galeria a fost la competițiilor noastre, a creat o atmosferă incredibilă"

"Am încercat și am reușit să recreăm lotul național la clubul Rapid și majoritatea campionilor de la seniori sunt rapidiști. Anul acesta am avut finale în care au luptat doi sportivi de la Rapid, nici nu am știut în ce colț al ringului să stau, pentru că ambii sportivi erau pregătiți de mine.



Strategia noastră este ca sportivii cu cele mai mari șanse de calificare la Olimpiada de la Los Angeles, precum Andrei Arădoaie, Cosmin Gîrleanu, Ionuț Marin, Andrei Găvaie, Alexandru Hlibiciuc sau Natalia Semeniciuc, să participe la toate turneele majore și să cântărim participarea la turneele naționale și cele internaționale minore, care să ne ajute pentru îndeplinirea obiectivelor. La turneele mici vrem să învățăm și să aprofundăm tehnici pe care nu le stăpânim, care să ne permită apoi să ne îndeplinim obiectivele mari, să fim acolo în vârf de formă.

Ne dorim să încheiem anul cu un titlu european la Under 23 adus chiar de Andrei Găvaie, care participă la final de noiembrie la competiția de la Budapesta. După aceea, avem europenele de juniori în Germania, unde îl avem ca sportiv pe Robert Andrei Iofciu și de acolo sperăm să ne întoarcem tot cu aur european. Pe 7 decembrie, tot lotul de seniori va participa la Tg. Mureș la Campionatul Național de Seniori, unde Rapidul promite cea mai frumoasă figură de până acum și promite să-și termine adversarii înainte de limita.



Cel mai mulțumit sunt că am reușit să creăm unitate de grup și avem sentimentul că acest club este familia nostră. Aproape în fiecare săptămână îmi duc sportivii în peluză Rapidului, să stea alături de ultrași pentru a le arăta fanatismul și dragostea lor față de Rapid. În schimb, galeria a fost la competițiilor noastre, a creat o atmosferă incredibilă. Nu s-a mai văzut așa ceva la meciurile de box, a fost o dominare a Rapidului la toate capitolele", a declarat Ronaldo Pavel pentru Sport.ro.

