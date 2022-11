Sâmbătă seară, Argentina și-a îndeplinit misiunea și a învins Mexic pentru a rămâne cu șanse la calificarea în optimile Cupei Mondiale. Messi a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă pentru Enzo Fernandez, însă din cauza unui presupus gest sfidător la adresa Mexicului la bucuria din vestiar a ajuns să fie amenințat de Canelo Alvarez.

Alvarez, născut la Guadalajara, multiplu campion mondial la box, a scris pe Twitter: "L-ați văzut pe Messi ștergând pe jos cu tricoul și steagul nostru? Bine ar face să se roage la Dumnezeu să nu îl găsesc. Așa cum eu respect Argentina, și el trebuie să respecte Mexicul! Nu vorbesc despre întreaga țară, ci doar despre acest gest de rahat pe care l-a făcut Messi".

Boxerul se referă la bucuria din vestiar a argentinienilor. În imaginile postate de jucători pe rețelele sociale, jucătorii lui Lionel Scaloni cântă, iar la un moment dat Messi întinde piciorul și pare să lovească un tricou al Mexicului, care era întins pe jos.

