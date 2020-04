„Optiunea nucleara” in Anglia! Toate cluburile din liga secunda vor sa intre in insolventa, pentru a evita falimentul

Daca nu se inteleg cu fotbalistii in privinta micsorarii salariilor, patroni si conducatorii din Championship sunt gata pentru o miscare disperata.

Proprietarii si directorii executivi ai tuturor cluburilor din Championship, liga secunda din Anglia, au negociat in ultimele saptamani pentru ca toate 24 de organizatii sa accepte intrarea in aceeasi zi in insolventa si plasarea lor sub conducerea unor administratori speciali, in incercarea de a se evita falimentul din cauza pandemiei de coronavirus. Ar fi un moment istoric pentru fotbalul englez, care nu a mai trait niciodata o asemenea lovitura si care va marca imaginea si finantarea sa pentru mult timp de acum inainte. Daca conducerile cad de acord, ar urma ca staff-urile tehnice sa fie concediate temporar, iar toti jucatorii sa devina liberi de contracte, pentru ca apoi sa li se ofere contracte noi, in termeni financiari inferiori.

Pentru a evita o penalizare de 10 puncte si un embargo la transferuri, trebuie ca cel putin 75% din cluburi sa fie de acord cu aceasta masura, iar proprietarii sa isi rascumpere apoi cluburile si sa negocieze noile contracte ale fotbalistilor, mai mici, pentru o recalibrare istorica a industrie fotbalistice din Anglia. Intelegerea ar presupune si ca echipele sa nu incerce sa recruteze fotbalisti ai rivalelor, pentru a-si intari lotul pe sume modice. Daca se va ajunge la aceasta masura extrema, dar despre care presedintele EFL, Rick Parry, a declarat ca este constient ca este pe masa in aceasta perioada, atunci jucatorii isi vor lua 100% din datorii si ceilalti angajati si creditori vor primi doar 25%, inainte ca cluburile sa iasa din aceasta stare de insolventa. De la o „avalansa de falimente” se poate ajunge la o „avalansa de litigii” pentru ca fotbalistii si sindicatul lor au transmis deja ca nu vor fi de acord cu aceasta solutie.

