"Asta o sa fie!" Anuntul care ingrozeste pe toata lumea! Ce se poate intampla daca pandemia de coronavirus nu se va opri: "E momentul sa ne unim!"

Ar putea urma un scenariu sumbru pentru unele cluburi.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic toata populatia, iar in afara de campionatul de fotbal din Belarus, toate campionatele au fost suspendate. Presedintele Federatiei Engleze de Fotbal, Greg Clarke, anunta dezastrul daca pandemia de coronavirus va continua pe o perioada mai lunga de timp. Acesta este de parere ca mai multe cluburi din Anglia precum si ligi ar putea sa dispara din cauza acestei pandemii.

"Multe comunitati si-ar putea pierde cluburile lor de suflet, cu putine sanse ca acestea sa mai poata fi puse pe picioare. In fata acestei situatii fara precedent, toate partile interesate, jucatori, fani, cluburi, proprietari si administratori trebuie sa ne unim eforturie pentru a mentine jocul in viata. Este timpul ca toti cei implicati sa ajunga la un numitor comun pentru salvarea fotbalului. Fotbalu este un joc de echipa, iar acum este timpul pentru munca in echipa.

Pandemia va fi urmata de consecinte economice si toate sectoarele vor suferi. Ne confruntam cu pericolul de a pierde cluburi si ligi care ar putea intra intr-un colaps financiar", a declarat Clarke pentru DPA.

