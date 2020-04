Victor Piturca a ratat un contract urias! Negocierile antrenorului roman au picat din cauza coronavirusului: "Eram in contact cu o echipa."

Din articol Piturca il avertizeaza pe Radoi

Victor Piturca spune ca era aproape sa revina in fotbal si negocia cu o echipa, insa pandemia de Covid-19 a dat totul peste cap.

Piturca este liber de contract dupa despartirea de Universitatea Craiova si era foarte aproape sa prinda un nou contract in Golf. Totul a picat din cauza pandemiei de coronavirus, care l-a blocat pe fostul selectioner in tara.

"Eram in contact cu o echipa din golf, dar iata...ce s-a intamplat acum a dat totul peste cap in toata lumea. Nimic nu mai e simplu. Vom vedea, eu sper ca din vara sa revin in circuit. Se simte lipsa fotbalului, cu cine vorbesc numai despre asta se discuta", a spus Victor Piturca.

Piturca il avertizeaza pe Radoi

Victor Piturca este de parere ca meciul nationalei cu Islanda va fi mult mai greu in septembrie decat ar fi fost in martie.

"Radoi a avut ghinion, Romania va avea viata si mai grea in septembrie in Islanda decat in martie.

Mentalitatea noastra e departe de a altor jucatori din alte tari. Sunt sigur ca jucatorii din Islanda se pregatesc mult mai bine decat jucatorii nostri pentru ca asa sunt educati. Din punctul asta de vedere nu cred ca e un avantaj pentru noi", a mai spus Victor Piturca

Romania intalneste Islanda in semifinalele play-off-ului pentru Euro 2021 in luna septembrie. Partida va fi in direct la PRO TV.