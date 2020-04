"Le-am transmis jucatorilor!" Decizia luata de Rapid in plina pandemie de coronavirus! Ce au hotarat oficialii clubului pana la incheierea starii de urgenta

Ce decizie au luat cei de la Rapid in plin pandemie de coronavirus.

Pandemia coronavirusului a lovit intreg globul, iar isteria cauzata de acest virus a lovit puternic si echipele de fotbal. Ligile din Romania au fost suspendate, iar astazi, cei de la Rapid au decis sa intre in somaj tehnic pana la incheierea starii de urgenta, prelungita de presedintele Klauss Iohannis cu inca o luna.

"FC Rapid a decis ca, din cauza situatiei dificile prin care trece intreaga planeta, implicit fotbalul romanesc, jucatorii, staff-ul si membrii conducerii clubului nostru sa intre in somaj tehnic pe durata starii de urgenta instituite de Guvernul Romaniei", se arata pe site-ul oficial al clubului.

Presedintele clubului, Ovidu Burca, a declarat ca a avut discutii cu jucatorii inainte de a se lua aceasta masura, iar acestia au fost in totalitate de acord.

"Le-am transmis jucatorilor, am avut discutii cu ei, iar ei au raspuns foarte bine. Am decis ca toti jucatorii si oamenii din club sa intre in somaj tehnic, pentru a proteja clubul. Nu cred ca este cineva absurd sa nu inteleaga situatia critica prin care trecem", a declarat Ovidiu Burca.