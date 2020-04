Toate echipele vor juca in acelasi oras! Cum vrea Italia sa termine campionatul, desi tara nu da semne ca ar depasi criza coronavirusului

Sezonul de Serie A trebuie incheiat cu orice pret.

Mesajul conducatorilor din fotbalul italian este clar: cele 12 etape ramase pana la final trebuie disputate. Desi Italia e inca grav afectata de pandemia de coronavirus, iar varful inca nu a fost atins, presedintele federatiei si ministrul sportului sunt increzatori si vor ca activitatea sa reinceapa in luna mai.

Presa italiana informeaza ca planul este unul indraznet: toate echipele ar urma sa intre in cantonament la Roma pentru 45 de zile, unde se vor lua masuri stricte pentru cei peste 300 de fotbalisti si membri ai staff-ului. Pentru ca in capitala sunt stadioane numeroase, toate meciurile urmeaza sa se joace acolo, pentru ca deplasarile pe distante lungi sa fie cat mai reduse.

Ar urma sa se renunte si la VAR, pentru ca asta implica prezenta mai multor oameni, ceea ce sporeste riscul de contaminare cu Covid-19.

In cazul in care situatia in Italia se amelioreaza, iar echipele se reunesc in mai, campionatul ar putea sa se incheie pana la sfarsitul lunii iulie.