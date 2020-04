INCREDIBIL | "Noroc ca a venit pandemia!" Declaratia la care nu se astepta nimeni! Cum a ajutat-o pe Dinamo isteria provocata de coronavirus: "Era posibil sa se ajunga la asta!"

Ce a salvat-o pe Dinamo de la faliment in acest sezon.

Fostul dinamovist, Florentin Petre, a vorbit despre situatia de la Dinamo si spune ca daca nu ar fi venit aceasta pandemie de coronavirus, care sa sa intrerupa Liga 1, clubul din Stefan cel Mare ar fi putut sa retrogradeze. Inainte de a se intrerupe campionatul, Dinamo se afla pe locul 4 in play-out, acumuland 17 puncte, cu 3 puncte mai mult decat Academica Clinceni, formatie aflata pe loc de baraj.

"Din punctul meu de vedere, anul asta au avut noroc, pentru ca s-a intamplat lucrul asta. Aveau posibilitatea sa retrogradeze. Ma doare inima, ma dor toate.. lucrurile astea eu le-am explicat si le-am spus de foate multe timp. Nu am fost bagati in seama, atat eu cat si alti fotbalisti care au jucat la Dinamo. S-a lucrat mai mult pe intuitie si cu siguranta va fi bine. Dar nu a fost. Si uite unde s-a ajuns!

S-a ajuns intr-un moment in care istoria unui club sa fie atat de greu de gestionat. Cu toate ca se putea mai mult, cu siguranta, daca exista intelegere si nu exista rautatea asta in care sa spui 'lasa' ca eu sunt mult mai destept". S-a gresit de prima data cand nu s-au ascultat niste lucruri pe care noi le-am spus. Am avut momente cand echipa a mers foate bine si au venit si ne-au spus 'ati facut egal pe nu stiu unde, trebuie sa plecati, pentru ca trebuie sa vina altii.

Ma uitam la meciurile noastre, cu stadionul plin, cu suporterii care vin si fac sacrificii extrem de mari, iar acum, cu gestul pe care l-au facut, cu toate ca nu trebuiau sa faca lucrul asta, pentru ca suporterul vine la stadion sa sustina echipa, suporterul este alaturi de jucatori in fiecare moment, dar sa nu aduca bani de-acasa. Dar tinand cont ca s-a trecut printr-un moment foarte greu, este un lucru extraordinar pe care l-au facut", a declarat Florentin Petre, la Telekomsport.