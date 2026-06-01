PSG a rămas campioana Europei, după ce s-a impus în finala Ligii Campionilor contra celor de la Arsenal. Trupa lui Luis Enrique a câștigat duelul cu ”tunarii”, după 1-1 la finalul celor 90 și 120 de minute, după loviturile de departajare, scor 4-3.

E tristețe mare în tabăra londonezilor, care puteau face o dublă istorică, Premier League și Champions League, dar se mulțumesc doar cu un triumf așteptat de foarte mulți ani, încă din era Arsene Wenger.

Presa din Anglia anunță: Arsenal, interesată de Trent Alexander-Arnold!

Chiar dacă nu a trecut mult de la finala Ligii Campionilor, în presa din Anglia începe să se vorbească despre cum va arăta campania de transferuri a celor de la Arsenal, iar un jucător luat în calcul este, se pare, conform presei din Anglia, Trent Alexander-Arnold!

Englezul a semnat cu Real Madrid în urmă cu aproape un an, dar nu a arătat prea multe în La Liga. Formația din capitala Spaniei le-a plătit celor de la Liverpool 10 milioane de euro ca să-l lase pe Alexander-Arnold mai devreme în lot, pentru Campionatul Mondial al cluburilor din vara trecută.

Reamintind, Trent Alexander-Arnold își anunțase deja plecarea de la Liverpool la acea vreme, după ce echipa sa a devenit matematic campioana Angliei atunci. Fundașul englez a decis să nu își prelungească înțelegerea scadentă în vară și a acceptat oferta de la Real Madrid.

Trent Alexander-Arnold, evoluții sub așteptări la Real Madrid. Se întoarce în Premier League, dar la Arsenal?

Înțelegerea lui Trent Alexander-Arnold cu Real a fost semnată pentru șase sezoane: de la 1 iunie 2025, până la 30 iunie 2031, dar, se pare, ar putea să se încheie în această vară!

Arnold nu a avut evoluții prea bune la Real, iar despărțirea nu e un lucru care nu poate fi luat în calcul la prima vedere. A jucat 30 de meciuri și a oferit cinci pase decisive, iar presa din Anglia scrie acum că Arsenal ar fi interesată de aducerea acestuia.

Va conta mult faptul că fundașul este un ”produs” al lui Liverpool, dar asta nu înseamnă că Arsenal nu poate încerca și nu poate înainta către Real Madrid o sumă consistentă de bani, dar nu chiar nivelul la care este cota de piață a fotbalistului, de 65 de milioane de euro.