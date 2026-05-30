Manchester United a anunţat că Michael Carrick rămâne în funcţia de antrenor principal, noul contract fiind valabil până în 2028, o recunoaştere a contribuţiei fostului mijlocaş la redresarea situaţiei echipei în mai puţin de jumătate de sezon.

Clubul din Manchester vrea mai mult în stagiunea următoare de Premier League, iar din acest moment va încerca să facă mutări importante. Una dintre ele vizează un fotbalist legitimat chiar în cel mai puternic campionat din lume.

Manchester United, gata să îi facă super echipă lui Michael Carrick

Concret, printre cei doriți pe ”Old Trafford” se află și unul dintre cei mai apreciați mijlocași din Premier League, pe care ar vrea să îl aducă în locul lui Casemiro. A pus ochii pe Sandro Tonali (26 de ani), în acest moment legitimat la Newcastle United.

Se pregătește o ofertă oficială din partea celor de la Manchester United, dar Newcastle nu-l va da ieftin pe fotbalistul care mai are contract până în 2028.

În presa din Anglia se vorbește despre o sumă de peste 100 de milioane de euro cu care s-ar mulțumi Newcastle pentru cedarea lui Sandro Tonali, în condițiile în care clubul din Premier League a plătit 60 de milioane pentru transferul fotbalistului în 2023, de la AC Milan.

Sandro Tonali, de la Newcastle United, dorit de Manchester United

La Newcastle, Sandro Tonali a bifat 110 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 10 ori și, pe deasupra, a oferit și 10 pase decisive.

În acest sezon are un bilanț de 53 dintre meciuri, trei din totalul golurilor și șapte din numărul total al paselor decisive.

Sandro Tonali, de la Newcastle, a fost suspendat din cauza pariurilor

Tonali fusese suspendat pentru un an, în toamna anului 2023, pentru participarea în pariuri ilegale, dar pedeapsa a fost ulterior redusă cu două luni, fotbalistul achitând și o amendă de 200.000 de euro, după ce și-a recunoscut vina în fața Federației Engleze de Fotbal.

Acesta a primit tratament psihologic pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc, s-a antrenat cu conștiinciozitate și a fost un mare câștig pentru trupa lui Eddie Howe încă din vara anului 2024

