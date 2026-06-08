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Andrei Rațiu, evoluție solidă contra lui Vinicius / Foto: Imago Images

Andrei Rațiu, fundașul dreapta al echipei naționale cu 38 de meciuri sub tricolor, a fost votat Tricolorul Lunii Mai în aplicația Tricolorii și obține a doua distincție consecutivă, implicit a treia din 2026.

Acesta a primit 40% din voturile exprimate, fiind câștigător detașat pentru luna mai, informează frf.ro.

Clasamentul complet pentru Tricolorul Lunii Mai:

Andrei Rațiu – 40% (10 puncte*); Louis Munteanu – 16,5% (6 puncte*); Ionuț Radu – 15,6% (3 puncte*); Nicușor Bancu – 12,8%; Dennis Man – 12%; Răzvan Marin – 3,1%.

*Puncte obținute în clasamentul „Tricolorul Anului”

Trei trofee obținute deja de Andrei Rațiu

Andrei Rațiu a avut un sezon foarte bun la echipa de club, Rayo Vallecano, formație cu care a ajuns până în finala Conference League, pierdută însă în fața celor de la Crystal Palace (0-1).

Tricolorul a fost titular și integralist atât în returul semifinalei cu Strasbourg (victorie 1-0), cât și în ultimul act. Totodată, în prima ligă a Spaniei a bifat, în luna mai, 5 partide din 5 posibile.

Fundașul dreapta a fost desemnat Tricolorul Anului 2025, a câștigat trofeele aferente lunilor februarie și aprilie deja, astfel că distincția pentru mai se adaugă unei colecții deja impresionante pentru acesta.