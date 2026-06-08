Gică Popescu trage un puternic semnal de alarmă în privința lui Hagi: „Dacă cineva crede asta, se amăgește!“

România a intrat într-o „hibernare“ fotbalistică, în plină vară, după meciurile naționalei cu Georgia (1-1) și cu Țara Galilor (2-1). Sport.ro a dezvăluit aici motivul pentru această situație neplăcută.

La izolarea noastră fotbalistică a contribuit, firește, inabilitatea tricolorilor de a ajunge la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie). Acum, când startul competiției bate la ușă, ai noștri sunt prinși cu vacanțe și cu nunți. Încă un semn că am pierdut contactul cu fotbalul de nivel înalt. În dialog cu Agerpres, Gică Popescu a insistat că această problemă nu va dispărea peste noapte, deși ne-ar plăcea să credem că că Hagi are soluția ieșirii din criză, în timp-record.

„Dacă i se oferă timp, Hagi este omul cel mai potrivit la echipa naţională. Dar are nevoie de timp. Dacă cineva crede că Gică are o baghetă magică şi peste noapte transformă echipa naţională într-una super-performantă se amăgeşte. Cum am spus, e nevoie de timp, de răbdare. E important să i se dea timp lui Gică pentru că el a dovedit de nenumărate ori că este omul capabil să facă proiecte de asemenea anvergură. Dar, repet, are nevoie de timp“, a explicat fostul internațional cu 115 selecții sub tricolor.