Gică Popescu trage un puternic semnal de alarmă în privința lui Hagi: „Dacă cineva crede asta, se amăgește!“

România a intrat într-o „hibernare“ fotbalistică, în plină vară, după meciurile naționalei cu Georgia (1-1) și cu Țara Galilor (2-1). Sport.ro a dezvăluit aici motivul pentru această situație neplăcută.
La izolarea noastră fotbalistică a contribuit, firește, inabilitatea tricolorilor de a ajunge la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie). Acum, când startul competiției bate la ușă, ai noștri sunt prinși cu vacanțe și cu nunți. Încă un semn că am pierdut contactul cu fotbalul de nivel înalt. În dialog cu Agerpres, Gică Popescu a insistat că această problemă nu va dispărea peste noapte, deși ne-ar plăcea să credem că că Hagi are soluția ieșirii din criză, în timp-record.
„Dacă i se oferă timp, Hagi este omul cel mai potrivit la echipa naţională. Dar are nevoie de timp. Dacă cineva crede că Gică are o baghetă magică şi peste noapte transformă echipa naţională într-una super-performantă se amăgeşte. Cum am spus, e nevoie de timp, de răbdare. E important să i se dea timp lui Gică pentru că el a dovedit de nenumărate ori că este omul capabil să facă proiecte de asemenea anvergură. Dar, repet, are nevoie de timp“, a explicat fostul internațional cu 115 selecții sub tricolor.
Gică Popescu, împotriva sistemului cu 48 de echipe la Mondiale
Gică Popescu a făcut apoi referire și la Cupa Mondială din 2026, în premieră cu 48 de echipe pe tablou. S-a ajuns aici după ce, pe vremuri, turneul final avea 16, 24 sau 32 de echipe.
„Au fost mulţi jucători împotriva cărora am jucat şi m-au impresionat. Pentru că acolo chiar sunt cei mai buni din toată lumea. Şi înainte, pe vremea noastră, chiar erau cei mai buni pentru că erau puţine echipe. Noi am jucat Mondial cu 24 de reprezentative. Apoi au fost 32, dar acum sunt 48... Ce să spun, o să ajungă acolo cu invitaţii... O să se joace la Cupa Mondială cu wild card, ca la tenis. Nu, noi am jucat când valorile erau concentrate. Atunci erau toţi buni. Cele mai bune 24 sau 32 de echipe din lume. Formatul ăsta cu 48 de echipe diluează calitatea şi a fost ales pentru reţeta financiară a competiţiei. Sunt 104 meciuri la ediţia aceasta, mie mi se pare mult prea mult. Din păcate, partea financiară este cea care guvernează acum nu numai fotbalul, ci sportul în general. Nu contează că jucătorii trebuie să străbată un continent întreg pentru a juca un meci, contează doar reţeta financiară. Jucătorii au ajuns în zilele noastre să joace câte 60-70 de meciuri pe an. De aceea jucătorii clachează pe final de sezon şi apar aceste accidentări. Este prea mult“, a comentat președintele Farului pentru Agerpres.