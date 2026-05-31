Alessandro Del Piero a numit Balonul de Aur: „Nimeni nu a fost la fel de decisiv ca el”

În anii anteriori, ceea ce s-a întâmplat la Campionatul Mondial a influențat enorm ierarhia pentru Balonul de Aur și chiar și câștigătorul.

Lupta pentru Balonul de Aur din acest sezon va fi una aprigă pentru că în această vară va avea loc Campionatul Mondial din 2026.

Alessandro Del Piero a vorbit cu multă admirație despre Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) după prestațiile excelente din acest sezon de UEFA Champions League.

Legendarul fotbalist italian a consideră că georgianul ar fi fost favorit a câștigarea Balonului de Aur, dacă în 2026 nu ar fi fost Campionat Mondial.

„Dacă nu ar fi fost Cupa Mondială, Kvaratskhelia ar fi luat cu siguranță Balonul de Aur. În ediția de anul acesta din Champions League, nimeni nu a fost la fel de decisiv ca el în ceea ce privește golurile, pasele de gol și prezența pe teren.

Arsenal? A avut un sezon extraordinar, deși în această seară, după părerea mea, s-a retras prea mult după ce a preluat conducerea.

Însă acesta este singurul punct minus într-un sezon remarcabil; să nu uităm că Premier League este un campionat extrem de dur, care îți cere foarte mult”, a declarat Del Piero, potrivit calciomercato.com.

Ultimul Balon de Aur a fost câștigat pe Ousmane Dembele, după stagiunea 2024/2025, încheiată perfect pentru francez și pentru PSG.