Alessandro Del Piero a numit Balonul de Aur: „Nimeni nu a fost la fel de decisiv ca el”

Alessandro Del Piero a numit Balonul de Aur: „Nimeni nu a fost la fel de decisiv ca el” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alessandro Del Piero a spus cine ar fi câștigat Balonul de Aur dacă nu ar fi fost an de Campionat Mondial.

TAGS:
Alessandro del PieroBalonul de AurPSGArsenalChampions League
Din articol

Lupta pentru Balonul de Aur din acest sezon va fi una aprigă pentru că în această vară va avea loc Campionatul Mondial din 2026.

În anii anteriori, ceea ce s-a întâmplat la Campionatul Mondial a influențat enorm ierarhia pentru Balonul de Aur și chiar și câștigătorul.

Cui i-ar fi dat Alessandro Del Piero Balonul de Aur după finala PSG - Arsenal 

  • Imago1078046560
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alessandro Del Piero a vorbit cu multă admirație despre Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) după prestațiile excelente din acest sezon de UEFA Champions League.

Legendarul fotbalist italian a consideră că georgianul ar fi fost favorit a câștigarea Balonului de Aur, dacă în 2026 nu ar fi fost Campionat Mondial.

„Dacă nu ar fi fost Cupa Mondială, Kvaratskhelia ar fi luat cu siguranță Balonul de Aur. În ediția de anul acesta din Champions League, nimeni nu a fost la fel de decisiv ca el în ceea ce privește golurile, pasele de gol și prezența pe teren.

Arsenal? A avut un sezon extraordinar, deși în această seară, după părerea mea, s-a retras prea mult după ce a preluat conducerea.

Însă acesta este singurul punct minus într-un sezon remarcabil; să nu uităm că Premier League este un campionat extrem de dur, care îți cere foarte mult”, a declarat Del Piero, potrivit calciomercato.com.

Ultimul Balon de Aur a fost câștigat pe Ousmane Dembele, după stagiunea 2024/2025, încheiată perfect pentru francez și pentru PSG.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
ARTICOLE PE SUBIECT
Recordurile se țin scai de PSG: Zaire-Emery a făcut istorie în Champions League
Recordurile se țin scai de PSG: Zaire-Emery a făcut istorie în Champions League
Luis Enrique i-a prezentat scuze după finala Champions League, PSG - Arsenal: "Am fost nedrept cu el"
Luis Enrique i-a prezentat scuze după finala Champions League, PSG - Arsenal: "Am fost nedrept cu el"
Francezii nu au avut milă de campioana Europei: nota jenantă pe care a primit-o PSG
Francezii nu au avut milă de campioana Europei: nota jenantă pe care a primit-o PSG
Imaginea finalei! Ce făcea căpitanul lui PSG când toți colegii sărbătoreau câștigarea Champions League
Imaginea finalei! Ce făcea căpitanul lui PSG când toți colegii sărbătoreau câștigarea Champions League
Pe cine a desemnat UEFA MVP-ul finalei Champions League PSG - Arsenal!
Pe cine a desemnat UEFA MVP-ul finalei Champions League PSG - Arsenal!
ULTIMELE STIRI
„O bucurie absolută!” Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a ajuns în sferturile Roland Garros 2026
„O bucurie absolută!” Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a ajuns în sferturile Roland Garros 2026
Sorana Cîrstea revine în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Victorie uriașă pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României
Sorana Cîrstea revine în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Victorie uriașă pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României
FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”
FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”
Pentru istorie! Cu cine joacă Sorana Cîrstea în sferturile de finală de la Roland Garros
Pentru istorie! Cu cine joacă Sorana Cîrstea în sferturile de finală de la Roland Garros
Jackpot! Sorana Cîrstea a făcut avere la Roland Garros, după ce s-a calificat în sferturile de finală
Jackpot! Sorana Cîrstea a făcut avere la Roland Garros, după ce s-a calificat în sferturile de finală
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica în sferturile Roland Garros

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

PSG - Arsenal 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare în finala Champions League!

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Final pentru Darius Olaru la FCSB?! Informația momentului: „Vrea să-l transforme în cel mai scump transfer din istorie”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”

Mihai Stoica l-a făcut praf pe câștigătorul Champions League: ”A fost penibil!”



Recomandarile redactiei
„O bucurie absolută!” Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a ajuns în sferturile Roland Garros 2026
„O bucurie absolută!” Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a ajuns în sferturile Roland Garros 2026
Sorana Cîrstea revine în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Victorie uriașă pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României
Sorana Cîrstea revine în sferturile Roland Garros, după 17 ani. Victorie uriașă pentru cea mai bună jucătoare de tenis a României
Pentru istorie! Cu cine joacă Sorana Cîrstea în sferturile de finală de la Roland Garros
Pentru istorie! Cu cine joacă Sorana Cîrstea în sferturile de finală de la Roland Garros
FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”
FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”
Jackpot! Sorana Cîrstea a făcut avere la Roland Garros, după ce s-a calificat în sferturile de finală
Jackpot! Sorana Cîrstea a făcut avere la Roland Garros, după ce s-a calificat în sferturile de finală
Alte subiecte de interes
Un nou Del Piero în fotbalul italian! Nepotul legendei lui Juventus a semnat primul contract de profesionist
Un nou Del Piero în fotbalul italian! Nepotul legendei lui Juventus a semnat primul contract de profesionist
Haos la Juventus: campanie de transferuri compromisă + pe cine visează fanii să vadă președinte
Haos la Juventus: campanie de transferuri compromisă + pe cine visează fanii să vadă președinte
Ionel Ganea și-a ales favoritul la câștigarea Balonului de Aur
Ionel Ganea și-a ales favoritul la câștigarea Balonului de Aur
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
CITESTE SI
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

stirileprotv Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!