Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Roș-albaștrii au reușit astfel să spele rușinea unui sezon complet ratat în care fosta campioană a României nu a reușit să se califice nici măcar în play-off.

Joyskim Dawa a fost unul dintre cei care au contribuit decisiv în ”finala” cu Dinamo. Fundașul camerunez a marcat după doar șase minute cu o execuție bizară din corner.

În ultimii ani, Dawa a devenit unul dintre ”stâlpii” din apărarea lui FCSB și s-a vehiculat intens că fotbalistul ar putea prinde un transfer important în Europa, dar și în Arabia Saudită sau MLS.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Joyskim Dawa, potrivit Transfermarkt.

Ultimele vești legate de un transfer al lui Joyskim Dawa vin din Turcia. Caykur Rizespor, echipa la care evoluează și Valentin Mihăilă, ar fi interesată de un transfer al camerunezului. Chiar dacă susțin că totul este încă la stadiul de zvon, turcii de la Tibbiyebulteni.com susțin că cei de la Rizespor sunt impresionați de forța lui Dawa și de calitățile de care fundașul de la FCSB a dat dovadă în timpul duelurilor aeriene.

”Unul dintre cele mai recente zvonuri care leagă clubul Çaykur Rizespor de jucători din străinătate îl are în prim-plan pe Joyskim Dawa. Faptul că înțelegerea fundașului de la FCSB urmează să expire la sfârșitul sezonului următor l-a transformat într-un nume atent urmărit pe piața transferurilor.

Surse din presa de transferuri indică faptul că Rizespor este interesată de Dawa. Fundașul central camerunez s-ar afla pe lista echipei de la Marea Neagră datorită forței sale fizice, eficienței în duelurile aeriene și experienței sale în centrul apărării.

Prezența numelor lui Dawa în defensivă, Savanier la mijlocul terenului, Hein în poartă și Mebude pe aripă sugerează că clubul analizează atât profiluri de jucători experimentați, cât și jucători aflați în ascensiune. În prezent, cele mai recente și importante informații din culisele clubului sunt legate de cazul lui Joyskim Dawa”, au scris turcii.