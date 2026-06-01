Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a învins-o pe Dinamo la baraj, scor 2-1, și s-a calificat în preliminariile Conference League. 

TAGS:
FCSBJoyskim DawaTransferCaykur RizesporRizesporGigi Becali
Din articol

Roș-albaștrii au reușit astfel să spele rușinea unui sezon complet ratat în care fosta campioană a României nu a reușit să se califice nici măcar în play-off.

Caykur Rizespor, interesată de transferul lui Joyskim Dawa

  • Dawa ngezana
×
Dawa, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Dawa
EDIT BETA DAWA DESPRE LYON 110325
ÎNAPOI LA ARTICOL

Joyskim Dawa a fost unul dintre cei care au contribuit decisiv în ”finala” cu Dinamo. Fundașul camerunez a marcat după doar șase minute cu o execuție bizară din corner. 

În ultimii ani, Dawa a devenit unul dintre ”stâlpii” din apărarea lui FCSB și s-a vehiculat intens că fotbalistul ar putea prinde un transfer important în Europa, dar și în Arabia Saudită sau MLS.

  • Două milioane de euro este cota de piață a lui Joyskim Dawa, potrivit Transfermarkt.

Ultimele vești legate de un transfer al lui Joyskim Dawa vin din Turcia. Caykur Rizespor, echipa la care evoluează și Valentin Mihăilă, ar fi interesată de un transfer al camerunezului. Chiar dacă susțin că totul este încă la stadiul de zvon, turcii de la Tibbiyebulteni.com susțin că cei de la Rizespor sunt impresionați de forța lui Dawa și de calitățile de care fundașul de la FCSB a dat dovadă în timpul duelurilor aeriene.

Unul dintre cele mai recente zvonuri care leagă clubul Çaykur Rizespor de jucători din străinătate îl are în prim-plan pe Joyskim Dawa. Faptul că înțelegerea fundașului de la FCSB urmează să expire la sfârșitul sezonului următor l-a transformat într-un nume atent urmărit pe piața transferurilor.

Surse din presa de transferuri indică faptul că Rizespor este interesată de Dawa. Fundașul central camerunez s-ar afla pe lista echipei de la Marea Neagră datorită forței sale fizice, eficienței în duelurile aeriene și experienței sale în centrul apărării.

Prezența numelor lui Dawa în defensivă, Savanier la mijlocul terenului, Hein în poartă și Mebude pe aripă sugerează că clubul analizează atât profiluri de jucători experimentați, cât și jucători aflați în ascensiune. În prezent, cele mai recente și importante informații din culisele clubului sunt legate de cazul lui Joyskim Dawa”, au scris turcii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Rapid a decis în cazul atacantului pentru care trebuie să plătească 650.000 de euro
Rapid a decis în cazul atacantului pentru care trebuie să plătească 650.000 de euro
Transferul fabulos pregătit de Arsenal după ratarea Ligii Campionilor! Așa reacționează o echipă mare
Transferul fabulos pregătit de Arsenal după ratarea Ligii Campionilor! Așa reacționează o echipă mare
Gică Hagi a ales lotul pentru Georgia - România! Nouă jucători sunt OUT
Gică Hagi a ales lotul pentru Georgia - România! Nouă jucători sunt OUT
Atacantul lui Dinamo va juca la altă echipă din România
Atacantul lui Dinamo va juca la altă echipă din România
Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali s-a răzgândit
Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali s-a răzgândit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare



Recomandarile redactiei
Gică Hagi a ales lotul pentru Georgia - România! Nouă jucători sunt OUT
Gică Hagi a ales lotul pentru Georgia - România! Nouă jucători sunt OUT
Transferul fabulos pregătit de Arsenal după ratarea Ligii Campionilor! Așa reacționează o echipă mare
Transferul fabulos pregătit de Arsenal după ratarea Ligii Campionilor! Așa reacționează o echipă mare
Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali s-a răzgândit
Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali s-a răzgândit
Atacantul lui Dinamo va juca la altă echipă din România
Atacantul lui Dinamo va juca la altă echipă din România
Basarab Panduru o distruge pe Farul, după salvarea de la retrogradare: ”Nu poți să te uiți la așa ceva”
Basarab Panduru o distruge pe Farul, după salvarea de la retrogradare: ”Nu poți să te uiți la așa ceva”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Probleme pentru FCSB! Roș-albaștrii, fără un om de bază în returul cu Sparta Praga
Probleme pentru FCSB! Roș-albaștrii, fără un om de bază în returul cu Sparta Praga
Joyskim Dawa n-are niciun dubiu după FCSB - Maccabi Tel Aviv: "Azi meritam să câștigăm! Urmează un test mare"
Joyskim Dawa n-are niciun dubiu după FCSB - Maccabi Tel Aviv: "Azi meritam să câștigăm! Urmează un test mare"
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!