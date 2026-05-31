Luis Enrique i-a prezentat scuze după finala Champions League, PSG - Arsenal: "Am fost nedrept cu el"

Luis Enrique, antrenorul care i-a adus lui Paris Saint-Germain primele trofee Champions League din istoria clubului, a fost autorul unei declarații indite după finala contra lui Arsenal de la Budapesta, decisă la loviturile de departajare.

Tehnicianul spaniol i-a prezentat scuze tânărului mijlocaș Warren Zaire-Emery (20 de ani) pentru că nu l-a titularizat. Francezul crescut la PSG a intrat pe teren în minutul 95, când i-a luat locul lui Fabian Ruiz.

"Aș vrea să subliniez un lucru. Am fost foarte nedrept cu Warren astăzi. Ar fi meritat să joace în această finală. E un jucător care a dat totul și a acceptat această decizie.

În minutele pe care le-a avut a demonstrat că este un adevărat profesionist și o persoană foarte specială", a spus Luis Enrique, potrivit RMC Sport.