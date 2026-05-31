Luis Enrique i-a prezentat scuze după finala Champions League, PSG - Arsenal: "Am fost nedrept cu el"

Paris Saint-Germain a câștigat din nou Liga Campionilor, după 1-1 (4-3 d.l.d.) contra lui Arsenal în finala de la Budapesta.

Luis Enrique, antrenorul care i-a adus lui Paris Saint-Germain primele trofee Champions League din istoria clubului, a fost autorul unei declarații indite după finala contra lui Arsenal de la Budapesta, decisă la loviturile de departajare.

Luis Enrique, scuze pentru Warren Zaire-Emery după finala Champions League

Tehnicianul spaniol i-a prezentat scuze tânărului mijlocaș Warren Zaire-Emery (20 de ani) pentru că nu l-a titularizat. Francezul crescut la PSG a intrat pe teren în minutul 95, când i-a luat locul lui Fabian Ruiz.

"Aș vrea să subliniez un lucru. Am fost foarte nedrept cu Warren astăzi. Ar fi meritat să joace în această finală. E un jucător care a dat totul și a acceptat această decizie.

În minutele pe care le-a avut a demonstrat că este un adevărat profesionist și o persoană foarte specială", a spus Luis Enrique, potrivit RMC Sport.

  • La mijlocul terenului, Luis Enrique a preferat să înceapă cu Ruben Neves, Vitinha și Fabian Ruiz.
Zaire-Emery a atins o bornă impresionantă după finala Champions League

Intrat pe teren în prelungirile meciului de la Budapesta, Zaire-Emery a doborât un record vechi de mai bine de 50 de ani.

Francezul l-a înlocuit în minutul 95 pe Fabian Ruiz, iar după ce PSG s-a impus la lovituri de departajare în fața lui Arsenal, Zaire-Emery a devenit cel mai tânăr jucător care a câștigat două finale de Champions League.

La 20 de ani și două luni, mijlocașul a bătut recordul deținut de Johan Neeskens, care avea 20 de ani și opt luni când a câștigat a doua sa finală cu Ajax Amsterdam.

Zaire-Emery este unul dintre oamenii de bază a lui Luis Enrique la PSG și a strâns în acest sezon 54 de meciuri, reușind trei goluri și cinci pase decisive în tricoul parizienilor.

  • 183 de partide, 11 reușite și 14 assist-uri sunt cifrele mijlocașului pentru PSG.
