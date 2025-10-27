Arsenal este pe locul 1 în Premier League și pare că acesta va fi sezonul în care se va încorona, în sfârșit, campioana celei mai puternice ligi din lume. Are 22 de puncte, are patru lungimi peste locul 2, Bournemouth, dar se pare că există o presiune imensă pe Mikel Arteta.

El se află de aproape șase ani la Arsenal, din decembrie 2019, timp în care a câștigat doar trei trofee, două Supercupe ale Angliei și o Cupă a Ligii Angliei. La prima vedere, oamenii din conducere nu mai concep în acest sezon ratarea titlului în Premier League, mai ales că până acum, în mandatul lui Arteta, au investit în transferuri peste un miliard de euro!

Presa internațională notează faptul că se pune la îndoială profitabilitatea proiectului lui Arteta, date fiind investițiile masive făcute. Numai în vară, înainte de startul întrecerii 2025-2026, au investit ”tunarii” aproximativ 300 de milioane de euro.

În vară, Arsenal a plătit 157.8 milioane de euro numai pentru aducerile lui Zubimendi, Madueke, Mosquera, Norgaard și Arrizabalaga și se pregăteau să mai dea dublul acestei sume pentru ultimele mutări din această vară.

Apoi, de exemplu, Arsenal și Sporting Lisabona s-au înțeles pentru transferul lui Viktor Gyokeres, pentru o sumă de 65.8 milioane de euro!

După trei locuri secunde în ultimele trei sezoane, familia Kroenke era dispusă la cheltuieli masive pentru câștigarea titlului în Premier League. A investit în vară, așadar, aproximativ 300 de milioane de euro, iar începutul de campioinat, după nouă etape din Premier League, Arsenal se află pe locul 1, cu 22 de puncte.

În runda a 10-a, clubul din Londra va înfrunta, pe teren advers, Burnley. Duelul va fi transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

