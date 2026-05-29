La conferința de presă de la finalul meciului, Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, a dezvăluit o întâmplare petrecută înaintea partidei. Marius Baciu, sunat de un scouter pentru Darius Olaru

Tehnicianul a relatat că a fost sunat de un scouter important din străinătate, care s-a interesat de transferul lui Darius Olaru. Înaintea meciului, au apărut informații potrivit cărora scouterii celor de la Lille și Genk vor fi prezenți pe ”Arcul de Triumf” pentru Olaru. Cel mai probabil, telefonul primit de antrenorul roș-albaștrilor a fost din partea lui Lille, având în vedere că Marius Baciu a evoluat pentru formația din Ligue 1. ”E posibil! Nici nu le-am spus lui MM (n.r. Mihai Stoica) și lui Gigi, azi am primit un telefon pentru Darius Olaru de la un foarte bun scouter din afară, eu personal. Orice jucător trebuie să știe când trebuie să plece. Conducerea știe ce are de făcut. Dacă merită să pierdem un jucător sau dacă putem să îl înlocuim, niciun jucător nu va fi oprit dacă se consideră că e un preț bun și merită. Dacă vine o ofertă bună pentru un jucător, cum să îl ții, că, deja, mental, nu mai e acolo. Asta depinde de conducere, nu de mine”, a spus Marius Baciu după meci.

Ce a spus Darius Olaru imediat după meci Darius Olaru a reacționat după calificarea în Conference League. Chiar dacă a mărturisit că o calificare în Conference League nu poate spăla rușinea unui sezon extrem de slab, Olaru s-a declarat mulțumit că FCSB va juca în Europa și în următorul sezon. ”Cred că e a zecea oară când îmi sparg capul. E important că ne-am calificat în Europa. Toată lumea îi vedea favoriți. Se pare că nu contează în fotbal cine e favorit și cine joacă mai frumos. Am arătat că suntem o echipă care știe ce vrea de la astfel de meciuri și am meritat victoria. Am mai spus. Pentru mine acest sezon e un eșec, echipa asta merită mai mult decât Conference League, trebuie să își dorească mai mult. Cu siguranță a fost un eșec. A fost o lecție pentru noi toți. Cu siguranță, la anul nu vom mai face astfel de greșeli. Ce să facem? Am profitat și noi de această regulă. Ne bucurăm că am reușit să jucăm acest baraj. Cum puteam să terminăm mai frumos acest sezon? Să continue să facă articole, postări pe social media. Noi mergem în Europa. M-am simțit bine, m-am simțit important. M-aș fi bucurat să jucăm pe un stadion și mai mare să strige mai mulți. Ofri este omul care ne-a salvat pe noi toți. Poate nici noi nu am reușit să îl integrăm foarte bine, cum ne-am dorit. Sperăm să fie un jucător important pentru noi”, a spus Darius Olaru.