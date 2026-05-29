VIDEO Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a calificat în Conference League după ce roș-albaștrii au învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 la baraj.

TAGS:
Darius OlaruFCSBscouteriLilleMarius BaciuDinamoTransfer
Din articol

La conferința de presă de la finalul meciului, Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, a dezvăluit o întâmplare petrecută înaintea partidei. 

Marius Baciu, sunat de un scouter pentru Darius Olaru

  • Fcsb 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tehnicianul a relatat că a fost sunat de un scouter important din străinătate, care s-a interesat de transferul lui Darius Olaru. Înaintea meciului, au apărut informații potrivit cărora scouterii celor de la Lille și Genk vor fi prezenți pe ”Arcul de Triumf” pentru Olaru. 

Cel mai probabil, telefonul primit de antrenorul roș-albaștrilor a fost din partea lui Lille, având în vedere că Marius Baciu a evoluat pentru formația din Ligue 1.

E posibil! Nici nu le-am spus lui MM (n.r. Mihai Stoica) și lui Gigi, azi am primit un telefon pentru Darius Olaru de la un foarte bun scouter din afară, eu personal. Orice jucător trebuie să știe când trebuie să plece. Conducerea știe ce are de făcut. Dacă merită să pierdem un jucător sau dacă putem să îl înlocuim, niciun jucător nu va fi oprit dacă se consideră că e un preț bun și merită. Dacă vine o ofertă bună pentru un jucător, cum să îl ții, că, deja, mental, nu mai e acolo. Asta depinde de conducere, nu de mine”, a spus Marius Baciu după meci. 

Publicitate

Ce a spus Darius Olaru imediat după meci

Darius Olaru a reacționat după calificarea în Conference League. Chiar dacă a mărturisit că o calificare în Conference League nu poate spăla rușinea unui sezon extrem de slab, Olaru s-a declarat mulțumit că FCSB va juca în Europa și în următorul sezon.

Cred că e a zecea oară când îmi sparg capul. E important că ne-am calificat în Europa. Toată lumea îi vedea favoriți. Se pare că nu contează în fotbal cine e favorit și cine joacă mai frumos. Am arătat că suntem o echipă care știe ce vrea de la astfel de meciuri și am meritat victoria.

Am mai spus. Pentru mine acest sezon e un eșec, echipa asta merită mai mult decât Conference League, trebuie să își dorească mai mult. Cu siguranță a fost un eșec. A fost o lecție pentru noi toți. Cu siguranță, la anul nu vom mai face astfel de greșeli.

Ce să facem? Am profitat și noi de această regulă. Ne bucurăm că am reușit să jucăm acest baraj. Cum puteam să terminăm mai frumos acest sezon?

Să continue să facă articole, postări pe social media. Noi mergem în Europa. M-am simțit bine, m-am simțit important. M-aș fi bucurat să jucăm pe un stadion și mai mare să strige mai mulți.

Ofri este omul care ne-a salvat pe noi toți. Poate nici noi nu am reușit să îl integrăm foarte bine, cum ne-am dorit. Sperăm să fie un jucător important pentru noi”, a spus Darius Olaru.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
Gigi Becali s-a ținut de promisiune! Anunțul făcut după victoria cu Dinamo: „A semnat!”
Gigi Becali s-a ținut de promisiune! Anunțul făcut după victoria cu Dinamo: „A semnat!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Marius Lăcătuș, necruțător după ce Gică Hagi nu a convocat un fotbalist: „Se aprinde așa un beculeț în cap”

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! ”Diamantul” vine din alt campionat și e cotat la 90.000.000€



Recomandarile redactiei
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru
Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu: ”Să-mi dai și cu toporul în cap...”
Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu: ”Să-mi dai și cu toporul în cap...”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
Florin Tănase a venit cu replica pentru dinamoviști după barajul pentru Conference League: ”Milogii joacă prin Europa!”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Selecționerul Gheorghe Hagi, absent de la Dinamo - FCSB! Unde s-a dus ”Regele”
Alte subiecte de interes
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Ce jucători din naționala României U19 pot prinde transferuri importante! Scouterii europeni i-au remarcat
Ce jucători din naționala României U19 pot prinde transferuri importante! Scouterii europeni i-au remarcat
Manchester United isi indreapta atentia catre noi: "Jucatorii din Europa de Est vor fi cei mai cautati!"
Manchester United isi indreapta atentia catre noi: "Jucatorii din Europa de Est vor fi cei mai cautati!"
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!