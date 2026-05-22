Harry Maguire, Phil Foden şi Cole Palmer, cum anunţase deja presa engleză, dar şi Trent Alexander-Arnold, nu fac parte din lotul naţionalei de fotbal a Angliei, anunţat vineri pentru Cupa Mondială din America de Nord, relatează DPA.

Maguire, Foden, Palmer și Alexander-Arnold sunt OUT

Selecţionerul german al Angliei, Thomas Tuchel, nu i-a inclus în lot nici pe Adam Wharton, Morgan Gibbs-White sau pe Luke Shaw.

Maguire, 33 de ani şi 66 de selecţii, un pilon principal al liniei defensive a Angliei la turneele recente, abia a apărut de când a ratat ultimul EURO din cauza unei accidentări.

Fundaşul lui United a anunţat vestea într-o postare emoţionantă pe Instagram, joi: ''Eram încrezător că aş fi putut juca un rol important în această vară pentru ţara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost şocat şi distrus de această decizie. Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât să îmbrac acel tricou şi să-mi reprezint ţara de-a lungul anilor. Le urez jucătorilor tot binele în această vară.''

Maguire a fost considerat o alegere sigură de mulţi după un sezon consistent cu United, fiind o piesă cheie a echipei sale care a urcat pe locul trei în Premier League şi a asigurat revenirea în Liga Campionilor. Coechipierul său de la Manchester United, Luke Shaw, a fost, de asemenea, lăsat în afara lotului Angliei, conform presei.

Foden (49 selecţii, 4 goluri) şi Palmer (14 selecţii, 2 goluri), la fel ca Maguire, au fost chemaţi de Tuchel pentru meciurile amicale din martie împotriva Uruguayului şi Japoniei, în care o echipă experimentală a Angliei nu a reuşit să impresioneze.

După înfrângerea în faţa Japoniei (0-1), Tuchel a spus că Foden nu poate fi sigur că va ajunge la Cupa Mondială, având în vedere că are dificultăţi în a juca la Manchester City.

Foden a fost titular doar într-un meci din Premier League de atunci, în timp ce Palmer nu a reuşit să revină la forma pe care a arătat-o în sezonul trecut la Chelsea.

Alexander-Arnold, fundaşul dreapta al lui Real Madrid, era totuşi o absenţă previzibilă având în vedere faptul că nu fusese convocat din vara trecută la reprezentativă.

Toney și Watkins revin ca rezerve pentru căpitanul-golgheter Harry Kane

În schimb, Ivan Toney a fost inclus în lot, conform mediei britanice, după ce fostul atacant de 30 de ani al lui Brentford a marcat 32 de goluri în 32 de meciuri din Saudi Pro League pentru Al-Ahli în acest sezon.

Watkins şi Toney revin la echipa naţională ca rezerve pentru căpitanul Harry Kane, după ce au îndeplinit cu succes acest rol şi la EURO 2024.

Watkins a marcat 10 goluri pentru Aston Villa din martie, când a fost ignorat de Tuchel pentru meciurile amicale jucate de Anglia.

Tino Livramento a fost inclus între cei 26 de jucători deşi nu a jucat în ultima lună din cauza unei accidentări la coapsă, în timp ce versatilul fundaş Djed Spence a fost convocat în ciuda fracturii de maxilar suferite marţi de coechipierul lui Radu Drăguşin de la Tottenham.

Anglia va debuta la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada pe 17 iunie, la Dallas, contra Croaţiei, după care va juca pe 23 iunie cu Ghana şi pe 27 iunie cu Panama.

Lotul Angliei convocat de Thomas Tuchel pentru CM 2026

Portari:

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);

Fundaşi:

Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/Germania), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City);

Mijlocaşi:

Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid/Spania), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

Atacanţi:

Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen/Germania), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona/Spania), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli/Arabia Saudită), Ollie Watkins (Aston Villa). Agerpres