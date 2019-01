"Sala, NICIO SANSA SA FIE IN VIATA!" Anuntul trist facut de seful operatiunilor de salvare

Autoritatile nu au gasit nicio urma a avionului in care se afla Emiliano Sala.

Cautarile fotbalistului Emiliano Sala continua fara succes. Atacantul transferat de Cardiff se afla la bordul unui avion de dimensiuni reduse peste Canalul Manecii, cand aeronava a disparut de pe radare. Se intampla luni seara, iar autoritatile nu le-au dat de urma nici pana acum.

Din pacate, sansele ca pilotul avionului si Emiliano Sala sa mai fie in viata sunt aproape nule dupa atat timp.

"Din pacate, nu cred ca sunt sanse sa-i gasim in viata. Personal, nu cred ca exista vreo speranta. In aceasta perioada a anului conditiile meteo sunt groaznice daca ajungi in apa. Chiar si cea mai bine pregatita fizic persoana din lume nu ar rezista mai mult de cateva ore in apa", a spus John Fitzgerald, ofiterul care se ocupa de cautarile aeriene in Canalul Manecii, potrivit BBC.

Autoritatile l-au cautat pe Sala cu trei avioane si mai multe vapoare, fara succes. Peste 725 de km patrati au fost acoperiti intre Channel Islands, Franta si Marea Britanie in ultimele 5 ore.

"Inca nicio urma de aeronava disparuta". In urmatoarele ore se va decide daca vor exista si cautari de noapte.



Autoritatile au patru scenarii posibile

"Efectuam cautarile in baza a patru posibilitati.

Au aterizat in alta parte, dar nu au putut contacta pe nimeni.

Au aterizat pe apa si au fost ridicati de un vapor, dar nu au facut contact.

Au aterizat pe apa si au umflat barca de salvare, iar acum sunt in larg. Cautarile noastre se bazeaza pe varianta cu barca de salvare. Doua avioane au decolat in aceasta dimineata catre zonele in care este probabilitatea cea mai mare ca ei sa se afle", e mesajul postat de politia Guernsey, cea care efectueaza operatiunile de salvare.



Emiliano Sala: Avionul pare sa se destrame!

Emiliano Sala a apucat sa trimita un mesaj pe Whatsapp in care isi exprima teama legata de siguranta avionului in care se afla. "Baieti, sunt intr-un un avion ce pare sa se destrame. Si ma duc la Cardiff, e nebunie, maine incepem deja. In aceasta dupa-amiaza incep sa ma antrenez cu noua mea echipa. Daca nu primiti vesti de la mine in urmatoarea ora si jumatate, nu stiu daca va fi nevoie sa trimiteti pe cineva dupa mine. Devin speriat", e mesajul audio trimis el unui grup de prieteni.