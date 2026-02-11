Anunțul a fost făcut de piteșteni, pe rețelele sociale. „Clubul FC Argeș și Steaua București au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Robert Popescu. Mijlocașul nostru va evolua în Ghencea până la finalul acestui sezon. Îi dorim mult succes și evoluții cât mai bune în tricoul roș-albastru” , a transmis FC Argeș.

Robert Popescu (22 de ani) este noul jucător al celor de la CSA Steaua. Mijlocașul stânga a fost împrumutat de FC Argeș până la finalul sezonului.

Popescu poate debuta chiar împotriva celor de la Voluntari

Robert Popescu a fost format în academia celor de la FCSB și a evoluat pentru echipa a doua, însă nu a reușit să facă pasul la prima formație.

În 2022 a ajuns la FC Voluntari, unde a avut cel mai bun randament la nivel de seniori, cu 31 de meciuri, trei goluri și două pase decisive.

A urmat Hermannstadt, cu 33 de partide și trei goluri, iar în acest sezon a bifat doar trei apariții pentru FC Argeș, două în campionat și una în Cupa României.

Cotat la 150.000 de euro pe Transfermarkt, Popescu devine al patrulea transfer al iernii pentru echipa pregătită de Daniel Oprița.

CSA Steaua ocupă locul #8 în Liga 2, cu 30 de puncte, și luptă pentru un loc de play-off, deși nu are drept de promovare.

Liga 2 se reia pe 19 februarie, iar Steaua va juca în deplasare chiar la FC Voluntari, fostul club al lui Popescu, partidă în care mijlocașul ar putea debuta în tricoul roș-albastru.