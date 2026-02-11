OFICIAL Crescut de FCSB, a semnat cu CSA Steaua: „Mult succes!”

Crescut de FCSB, a semnat cu CSA Steaua: „Mult succes!” Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul poate debuta la noua echipă chiar împotriva fostului său club.

TAGS:
Superligacsa steauaFCSBRobert PopescuFC Arges
Din articol

Robert Popescu (22 de ani) este noul jucător al celor de la CSA Steaua. Mijlocașul stânga a fost împrumutat de FC Argeș până la finalul sezonului.

Anunțul a fost făcut de piteșteni, pe rețelele sociale. „Clubul FC Argeș și Steaua București au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Robert Popescu. Mijlocașul nostru va evolua în Ghencea până la finalul acestui sezon. Îi dorim mult succes și evoluții cât mai bune în tricoul roș-albastru”, a transmis FC Argeș.

Popescu poate debuta chiar împotriva celor de la Voluntari

Robert Popescu a fost format în academia celor de la FCSB și a evoluat pentru echipa a doua, însă nu a reușit să facă pasul la prima formație.

În 2022 a ajuns la FC Voluntari, unde a avut cel mai bun randament la nivel de seniori, cu 31 de meciuri, trei goluri și două pase decisive. 

A urmat Hermannstadt, cu 33 de partide și trei goluri, iar în acest sezon a bifat doar trei apariții pentru FC Argeș, două în campionat și una în Cupa României.

Cotat la 150.000 de euro pe Transfermarkt, Popescu devine al patrulea transfer al iernii pentru echipa pregătită de Daniel Oprița. 

CSA Steaua ocupă locul #8 în Liga 2, cu 30 de puncte, și luptă pentru un loc de play-off, deși nu are drept de promovare.

Liga 2 se reia pe 19 februarie, iar Steaua va juca în deplasare chiar la FC Voluntari, fostul club al lui Popescu, partidă în care mijlocașul ar putea debuta în tricoul roș-albastru.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
ARTICOLE PE SUBIECT
Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază
Italienii anunță: Chivu a aprobat următorul mare transfer la Inter! Va înlocui un om de bază
Demis de la Tottenham, Thomas Frank poate ajunge la alt club din Premier League
Demis de la Tottenham, Thomas Frank poate ajunge la alt club din Premier League
Programul de astăzi al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă!
Programul de astăzi al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă!
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”
Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”
Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta”
Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta”
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Euroliga dă adrenalina: spectacol total în runda #27! Cum arată clasamentul + programul etapei 28
Euroliga dă adrenalina: spectacol total în runda #27! Cum arată clasamentul + programul etapei 28
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

S-a judecat scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Nota primită de Radu Drăgușin după eșecul lui Tottenham la Londra: ”Evoluție mixtă!”

Nota primită de Radu Drăgușin după eșecul lui Tottenham la Londra: ”Evoluție mixtă!”

Dinamo, prima echipă calificată în semifinalele Cupei României!

Dinamo, prima echipă calificată în semifinalele Cupei României!

E OUT?! Veste teribilă pentru vedeta de la FCSB! Presa din țara sa a făcut anunțul

E OUT?! Veste teribilă pentru vedeta de la FCSB! Presa din țara sa a făcut anunțul

Englezii s-au convins de Radu Drăgușin după eșecul cu Newcastle

Englezii s-au convins de Radu Drăgușin după eșecul cu Newcastle



Recomandarile redactiei
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Statuile legendelor lui Dinamo au fost mutate! Ce se întâmplă cu sculptura lui Cătălin Hîldan
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Arne Slot, OUT de la Liverpool?! Mesajul antrenorului cu privire la viitorul său
Lovitură pentru Real Madrid! Florentino Perez a fost „obligat” să renunțe la visul său
Lovitură pentru Real Madrid! Florentino Perez a fost „obligat” să renunțe la visul său
Alexandru Musi a devenit tătic: ”Bine ai venit, minunea noastră!”
Alexandru Musi a devenit tătic: ”Bine ai venit, minunea noastră!”
Răzvan Lucescu, la un pas de istorie în Grecia! Românul e „stăpânul” Cupei și vizează o performanță de top
Răzvan Lucescu, la un pas de istorie în Grecia! Românul e „stăpânul” Cupei și vizează o performanță de top
Alte subiecte de interes
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Au anunțat meciul cu Steaua, dar jucau împotriva FCSB! CSA a comentat imediat la postare
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
Programul complet din sezonul 2024/25 din Liga 2! Cu cine se vor duela FCU Craiova și CSA Steaua în prima etapă
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația

stirileprotv Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

Bolojan a anunțat economiile din Cancelaria Guvernului: 10 milioane de lei în 2025. Fiecare demnitar își conduce singur Dacia

stirileprotv Bolojan a anunțat economiile din Cancelaria Guvernului: 10 milioane de lei în 2025. Fiecare demnitar își conduce singur Dacia

Țara care trimite zeci de mii de cetățeni în Rusia pentru a ajuta la creșterea forței de muncă. 72.000 de permise într-un an

stirileprotv Țara care trimite zeci de mii de cetățeni în Rusia pentru a ajuta la creșterea forței de muncă. 72.000 de permise într-un an

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!