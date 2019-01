SFASIETOR | Ultimul mesaj trimis de Sala prietenilor: "Frate, cat de speriat sunt! Avionul asta pare ca se rupe in bucati!"

O noua tragedie zguduie fotbalul european.

Emiliano Sala, fostul jucator al lui Nantes care tocmai semnase cu Cardiff, este dat disparut dupa ce avionul cu care revenea din Franta a disparut de pe radare. Politia a oprit aseara cautarile, pe timpul noptii, iar acestea vor fi reluate in cursul zilei de astazi.

Pe drumul de intoarcere, Sala a apucat sa trimita cateva mesaje unor prieteni in care se temea pentru siguranta sa. Fotbalistul argentinian nu se astepta la ceea ce avea sa urmeze, insa se plangea celor apropiati ca avionul este intr-o stare precara.



"Sunt in avionul asta care pare ca se rupe in bucati! Frate, cat de speriat sunt! Daca nu aveti nicio veste de la mine intr-o ora si jumatate, nu stiu daca vor trimite pe cineva sa ma gaseasca pentru ca nu stiu daca ma pot gasi", a fost mesajul trimis de Sala celor apropiati.

Politia a dezvaluit zona care a fost verificata pentru a gasi avionul in care se afla Emiliano Sala, aproximativ 1.800 de kilometri patrati.