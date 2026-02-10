Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” va găzdui cel mai tare meci al zilei. Miza este uriașă pentru ambele formații, care sunt despărțite de un singur punct în clasament. CFR Cluj ocupă poziția a doua, cu 4 puncte (o victorie și un egal), în timp ce giuleștenii sunt pe locul 3, cu 3 puncte.

Precedenta întâlnire directă din Superliga, disputată în noiembrie 2025, a fost un coșmar pentru alb-vișinii, CFR impunându-se clar cu 3-0. Acum, Rapidul vine în Gruia după o remiză în campionat cu Petrolul, meci în care Costel Gâlcă a decis să menajeze mai mulți titulari tocmai pentru a fi proaspeți la ora derby-ului din Cupă.

Gâlcă și-a asumat strategia

Antrenorul Rapidului a explicat decizia de a roti jucătorii în partida de campionat, subliniind că obiectivul din Cupă este prioritar.

„Nu regret alegerile făcute pentru acest meci. Am avut 4 meciuri în 12 zile. E greu. Era și momentul celorlalți să joace, să demonstreze că merită să joace la Rapid, să fie în primul 11”, a transmis Gâlcă, la finalul meciului cu ploieștenii.

De partea cealaltă, atmosfera la Cluj a fost tensionată în ultimele zile, după incidentele de la derby-ul local cu „U”, câștigat la limită de trupa lui Daniel Pancu, scor 3-2.