Sfasietor! Tatal lui Sala, declaratii cutremuratoare: "Nu a vorbit nimeni cu mine. Niciun telefon de la club, de la ambasada, de la nimeni!"

Tatal sau trece prin momente cumplite. Horacio Sala spune ca nimeni nu-i ofera nicio informatie.

"Trec orele, iar eu nu stiu nimic. Toate lucrurile astea ma fac sa ma gandesc la ce e mai rau. Nu stiu nimic despre fiul meu, nimeni n-a vorbit cu mine, nu am primit niciun telefon de la Ambasada, de la club sau de la altcineva. Nu cunosct niciun amanunt", a spus Horacio Sala pentru presa din Argentina.



Emiliano Sala’s father Horacio: “Hours go by and I know nothing, it makes me think the worst... I know nothing, nobody has spoken to me, not a call from the Embassy, the club, from anyone.” pic.twitter.com/p4YyG7Cnb3