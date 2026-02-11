Dinamo și FC Hermannstadt se întâlnesc joi seară, de la ora 18:00, în ultima rundă din faza grupelor a Cupei României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ce a avut de zis Kopic despre Dennis Politic înainte de Dinamo - Hermannstadt: ”Nu mai contează asta acum”

La conferința de presă premergătoare meciului de joi, Zeljko Kopic, antrenorul ”câinilor”, a sugerat că nu mai contează faptul că Politic a jucat la Dinamo și că echipa sa va căuta cele trei puncte.

”Am mai vorbit despre Dennis Politic. A oferit multe acestui club. Acum e la Hermannstadt, îl respectăm, îi cunoaștem calitatea. Mâine suntem de părți diferite. Trebuie să luptăm. Nu contează, noi căutăm victoria”, a spus Kopic.

La Dinamo, Politic a bifat 63 de apariții, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 14 ori și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive, în 4000 de minute.

După ce s-a transferat la FCSB, forma lui Politic a scăzut considerabil, iar gruparea roș-albastră a stabilit să-l trimită sub formă de împrumut la o altă echipă.

Politic s-a înțeles cu FC Hermannstadt, care e prima în grupa din Cupa României cu șase puncte, dar penultima în clasamentul Superligii României cu 17 puncte.