Imagini incredibile la Nantes! Mii de oameni au iesit in strada pentru Emiliano Sala: "Esti mai mult decat un jucator!"

Emiliano Sala este disparut, presupus decedat, dupa ce avionul in care se afla a disparut de pe radar.

Emiliano Sala a jucat la Nantes din 2015 pana in aceasta vara, reusind peste 40 de goluri in tricoul echipei la care evolueaza romanul Ciprian Tatarusanu. El a fost transferat in aceasta iarna la Cardiff City pentru 17 milioane de euro si urma sa aiba primul antrenament la echipa galeza chiar astazi.

Adorat de fanii lui Nantes, acestia au iesit pe strazile orasului cu flori pentru a-si arata sprijinul pentru jucatorul despre care autoritatile presupun ca a decedat. Clubul a postat mesajul: "Esti mai mult decat un jucator".

Alaturi de mesaj au postat si un clip cu fanii purtand fularele clubului la fantana de la Palatul Regal - au fost aprinse si torte iar numele i-a fost scandat incontinuu.