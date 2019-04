Tragedie dupa tragedie pentru familia lui Sala! Cel mai bun prieten al jucatorului si-a pierdut viata intr-un accident de masina

Au trecut 3 luni de la accidentul tragic care a dus la moartea lui Emiliano Sala iar familia fostului atacant trece prin momente cumplite. Tatal jucatorului, Horacio, a murit saptamana aceasta in urma unui atac de cord, la doar cateva zile dupa ce cel mai bun prieten al lui Sala si-a pierdut viata!

The Sun scrie ca Sebastian Rabellino, cel care juca pentru San Martin de Progreso in orasul natal al lui Sala, a murit in urma unui accident de masina! El avea doar 24 de ani si era prieten cu Emiliano Sala inca din copilarie.

Primarul din Progreso, Julio Muller, a confirmat decesul lui Horacio Sala, spunand ca acesta a fost zdruncinat serios de moartea fiului sau. La doar cateva ore de la moartea lui Horacio a fost confirmat faptul ca Sebastian Rabellino a fost victima unui accident de masina din urma cu 7 zile.

Emiliano Sala si-a pierdut viata la 28 de ani in luna ianuarie dupa ce avionul in care se afla s-a prabusit in Canalul Manecii. El se indrepta spre Cardiff pentru a finaliza transferul la echipa din Premier League.

Emiliano Salah's father, Horacio Sala, died on Friday after suffering a heart attack in his home in Progreso. Reports indicate that he really struggled to handle his son's death. This comes a week after Sala's best friend, Sebastian Rabellino, died in a car accident.#GameIbambe pic.twitter.com/URLropyS9W