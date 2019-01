"Au apucat sa urce pe barca de salvare!" Noi informatii despre disparitia lui Emiliano Sala. Cine i-a pus avionul la dispozitie

Avionul in care se afla Emiliano Sala a disparut de pe radare luni seara.

Argentinianul Emiliano Sala este cautat in continuare pe Canalul Manecii, dupa dispraitia avionului de dimensiuni reduse in care se afla a disparut in timpul zborului dintre Franta si Marea Britanie.

Atacantul semnase cu Cardiff in Premier League si revenise pentru o zi la Nantes sa isi ia ramas bun de la colegi.

Autoritatile cauta avionul de doua zile fara succes insa, iar noaptea trecuta au sistat operatiunile din cauza intunericului.

Se presupune ca Sala si pilotul au aterizat fortat pe apa si au apucat sa foloseasca barca gonflabila aflata la bordul avionului.

Dar se presupune ca cei doi sunt decedati din cauza frigului necrutator din timpul noptii.

"Efectuam cautarile in baza a patru posibilitati.

Au aterizat in alta parte, dar nu au putut contacta pe nimeni.

Au aterizat pe apa si au fost ridicati de un vapor, dar nu au facut contact.

Au aterizat pe apa si au umflat barca de salvare, iar acum sunt in larg. Cautarile noastre se bazeaza pe varianta cu barca de salvare. Doua avioane au decolat in aceasta dimineata catre zonele in care este probabilitatea cea mai mare ca ei sa se afle", e mesajul postat de politia Guernsey, cea care efectueaza operatiunile de salvare.



Emiliano Sala: Avionul pare sa se destrame!

Emiliano Sala a apucat sa trimita un mesaj pe Whatsapp in care isi exprima teama legata de siguranta avionului in care se afla. "Baieti, sunt intr-un un avion ce pare sa se destrame. Si ma duc la Cardiff, e nebunie, maine incepem deja. In aceasta dupa-amiaza incep sa ma antrenez cu noua mea echipa. Daca nu primiti vesti de la mine in urmatoarea ora si jumatate, nu stiu daca va fi nevoie sa trimiteti pe cineva dupa mine. Devin speriat", e mesajul audio trimis el unui grup de prieteni.



Patru tentative nereusite de decolare!



The Sun a aflat ca avionul in care se afla Emiliano Sala a avut patru tentative nereusite de decolare inainte sa dispara de pe radare. Aeronava ii fusese pusa la dispozitie lui Sala de catre presedintele lui Cardiff, a dezvaluit mama jucatorului.



"Avionul este de la presedintele lui Cardiff. Ne-au informat ca avionul a disparut si ca il cauta. Suntem disperati", a spus Mercedes, mama jucatorului.