ULTIMA ORA | Sala se temea pentru SIGURANTA lui! Ce le-a spus fostilor colegi de la Nantes la ultima intalnire

Autoritatiel franceze si cele britanice cauta avionul Piper Malibu de dimensiuni mici ce transporta trei persoane intre Franta si Marea Britanie. "Sunt sanse mici ca pasagerii sa mai fie in viata", au anuntat autoritatile in aceasta dimineata. Totusi, nici un urma de avion.

Jurnalistul francez David Phelippeau a facut o dezvaluire tulburatoare! Conform acestuia, Sala a calatorit de la Cardiff catre Nantes pentru a-si lua ramas bun de la fostii coechipieri cu acelasi avion care este acum disparut! Cand a ajuns la Nantes, el i-a spus coechipierului sau, Nicolas Pallois, ca a fost o calatorie dificila si ca s-a temut pentru siguranta lui din cauza turbulentelor!

Politia din Guernsey a anuntat ca in continuare un avion si o nava cauta avionul in care se afla sala. Cel de-al doilea avion s-a intors temporar la baza pentru alimentare. O decizie in privinta abandonarii cautarilor peste noapte va fi luata la apus.

One plane, one lifeboat are still searching.

Another plane will rejoin after refuelling.

1,155sq miles have been searched.

A decision whether to search overnight will be taken at sunset.