Cutremurator! "Imi era ca un frate! L-am sunat de dimineata pe Whatsapp cum am aflat..." Ce spune cel mai bun prieten al lui Sala

Atacantul celor de la Caen, Yacine Bammou, a vorbit dupa vestea cutremuratoare legata de disparitia avionului in care se afla Emiliano Sala, atacantul transferat de Cardiff City de la Nantes. Sala si Bammou au fost colegi la Nantes in ultimele sezoane.

"Am aflat in aceasta dimineata, m-a lovit in plin. Eram foarte apropiati, am avut niste ani grozavi cu el. De neuitat. Sunt foarte afectat. Nu imi vine sa cred. Inca astept, nu este nimic oficial momentan. Nu stim cu adevarat unde este. Este foarte dificil si pentru cei din jurul meu. El venea la mine acasa, imi era ca un frate.



Sper sa vina vesti bune. Sunt la curent cu ce e la Nantes, vorbesc des cu Valentin (Rongier, capitanul echipei). Ne-am trimis multe mesaje in ultimele ore, ma tine la curent cand are informatii. La fel si eu. Inca nu imi vine sa cred. Cred ca avionul trebuie sa fi aterizat undeva. L-am sunat de dimineata pe Whatsapp. S-a auzit cum suna, dar e o aplicatie si nu am primit niciun raspuns.



Ultima data am vorbit acum 48 de ore pe Facetime. De asta e inca o lovitura violenta. L-am felicitat ca a semnat cu Cardiff. E inimaginabil. Este o persoana pe care nu o voi uita vreodata" a spus Yacine Bammou intr-un interviu pentru L'Equipe.

Emiliano Sala se intorcea de la Nantes unde si-a vizitat fostii coechipieri - el le-a spus acestora ca se temea pentru siguranta sa.