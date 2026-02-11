Olympique Marseille se află pe locul 4 în clasament cu 39 de puncte. După 21 de etape, gruparea de pe Velodrome a bifat 12 victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Cine e în pole position să-i ia locul lui De Zerbi la Marseille: ”Opțiunile sunt limitate”

Marseille l-a avut pe bancă pe Roberto De Zerbi din iulie 2024. Fostul jucător de la CFR Cluj a fost ”principal” pe Velodrome până marți.

După 69 de apariții pe banca tehnică a francezilor, De Zerbi a fost demis de la Marseille. A înregistrat o medie de 1,81 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

Potrivit Le Parisien, Habib Beye (48 de ani), care s-a despărțit recent de Stade Rennais, este candidatul ideal pentru postul de ”principal” la Marseille.

”Opțiunile sunt limitate”, scrie sursa anterior menționată, care a explicat, ulterior, că OM trebuie să termine neapărat în primele trei locuri pentru a se califica în Champions League.

Olympique Marseille, comunicat despre plecarea lui De Zerbi

"În urma discuţiilor care au implicat toate părţile interesate din conducerea clubului s-a decis să se opteze pentru o schimbare în fruntea primei echipe", potrivit unui comunicat publicat de club citat de Agerpres, referindu-se la "o decizie colectivă, dificilă, luată după o analiză atentă, în interesul clubului de a face faţă provocărilor sportive ale acestui sfârşit de sezon".

"Olympique Marseille doreşte să-i mulţumească lui Roberto De Zerbi pentru investiţia, angajamentul, profesionalismul şi seriozitatea sa, marcate în special de locul 2 obţinut în sezonul 2024/2025" din Ligue 1, adaugă aceeaşi sursă.