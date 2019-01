Cristiano Ronaldo si-a pus toata lumea in cap! Gestul care a scandalizat internetul! Ce a facut portughezul dupa disparitia lui Sala!

Emiliano Sala, golgheterul lui Nantes, a fost cumparat de Cardiff in aceasta iarna cu 20 de milioane de euro. Dupa ce a fost prezentat de galezi, fotbalistul s-a intors la Nantes pentru a-si lua ramas bun de la colegi. Apoi s-a urcat intr-un avion de mici dimensiuni si urma sa zboare deasupra Canalului Manecii, dar a fost dat disparut de pe radare.

Cristiano Ronaldo a folosit avionul sau privat pe ruta Torino - Madrid, pentru a se prezenta la procesul in care este judecat pentru evaziune fiscala si trebuie sa plateasca 18,8 milioane de euro. Portughezul a postat o fotografie pe contul sau de Twitter din interiorul avionului sau privat si foarte multi urmaritori au considerat gestul necugetat, printre care si fostul international englez, Gary Lineker.

"Nu este ziua potrivita pentru acest tweet. Chiar nu este", a spus Lineker. "Putina modestie ar fi fost mai buna astazi! Putin neadecvat...asta spune totul", "Un nivel incredibil de insensibilitate si egoism", au fost doar cateva din multele reactii de la aceasta postare.

Cu toate aceastea, Gary Lineker a afirmat ca portughezul nu a facut acest gest intentionat: "Sunt sigur ca a postat fara sa fie informat sau sa isi dea seama de ce face, dar cineva ar fi trebuit sa il avertizeze".

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0

Not at all, and I’m sure he’s done it without knowledge or awareness, but perhaps someone could let him know. https://t.co/FAF1trfxAT