Tehnicianul în vârstă de 48 de ani, care o pregătește pe Dinamo din 1 decembrie 2023, a susținut o conferință de presă premergătoare partidei cu Hermannstadt din Cupă, iar discuția a atins și unul dintre subiectele fierbinți ale momentului: naționala României.

„Hagi a făcut lucruri importante ca antrenor”

Întrebat despre zvonurile care îl dau pe actualul conducător de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi (61 de ani), drept posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu pe banca primei reprezentative, croatul a avut o poziție clară și plină de respect.

„Mircea Lucescu este în continuare antrenorul echipei naționale. Eu cred că va fi bine. Ce pot spune despre Hagi? Este legendă, rege în România ca jucător. A făcut lucruri importante ca antrenor. În viitor va avea oportunitatea să ajungă acolo”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

De-a lungul carierei sale pe bancă, Gheorghe Hagi a pregătit echipa națională a României, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua București și FC Viitorul, actuala FCV Farul Constanța.