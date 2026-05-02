Manchester United - Liverpool rămâne cel mai important derby din istoria Premier League, chiar dacă City a dominat campionatul Angliei în „era” Pep Guardiola începută în vara anului 2016, iar „diavolii roșii” nu au mai câștigat întrecerea internă de la retragerea legendarului antrenor Sir Alex Ferguson din 2013.
Manchester United - Liverpool, duelul celor mai titrate echipe din Premier League
Cunoscut și ca „Derby-ul Nord-Vestului”, Manchester United - Liverpool surprinde impecabil esența unei rivalități echilibrate. Ambii giganți ai Angliei împart capitole cu care se pot mândri într-o comparație și nu numai.
Manchester United și Liverpool dețin împreună recordul de 20 de Premier League cucerite. „Diavolii” au fost categoric mai buni în formatul actual al campionatului (13 la 2), iar „cormoranii” în epoca „First Division” (18 la 7).
Manchester United conduce în FA Cup (13 la 8), iar Liverpool stă mai bine în Cupa Ligii (10 la 6).
„Diavolii” și-au adjudecat 21 de Supercupe ale Angliei, iar „cormoranii” 16. Liverpool are însă un trofeu unic în palmares: Supercupa Ligii de Fotbal din 1986, dedicat cluburilor din sezonul respectiv suspendate de UEFA din cauza dezastrului de la stadionul Heysel, când au murit 39 de oameni, iar 600 au fost răniți.
Așadar, Manchester United o conduce pe Liverpool la numărul de trofee interne cu 60 la 55. Gruparea de pe Anfield este însă echipa fanion a Angliei în cupele europene: 6 Champions League (ultima în 2019) față de 3 câștigate de United, 3 Europa League versus una și 4 Supercupe ale Europei față de una; United are în palmares o Cupă a Cupelor, o Cupă Intercontinentală, iar ambele cluburi și-au adjudecat o dată Campionatul Mondial al Cluburilor.
În total, Liverpool o conduce pe Manchester United cu un echilibrat 69-68 în privința numărului de trofee oficiale adjudecate.
Bilanțul confruntărilor directe confirmă rivalitatea perfectă
În privința confruntărilor directe oficiale, Manchester United are un bilanț favorabil cu 84 de victorii, 61 de remize și 72 de înfrângeri. Din 28.04.1884, când Liverpool a învins-o cu 2-0 pe Newton Heath (denumirea inițială a „diavolilor”), s-au disputat 217 partide între cei doi giganți din Premier League.
Totuși, golaverajul este mult mai apropiat, 293 - 292 pentru United, ceea ce ilustrează că Liverpool s-a impus mai des la diferențe mari de scor; de altfel, „cormoranii” sunt cei care i-au administrat marii rivale cea mai mare umilință în jocurile directe: 7-0 pe 5 martie 2023 în Premier League.
Alte două statistici interesante alipite arată că Manchester United dă fotbalistul cu cele mai multe apariții în derby (Ryan Giggs, 48), iar Liverpool cel mai bun marcator (Mohamed Salah, 16).
Situația la zi
Cele două rivale se vor confrunta după un sezon departe de standardele lor istorice. Manchester United se află pe locul 3, cu 61 de puncte, iar Liverpool pe 4, la trei „lungimi” în urmă; pentru gruparea de pe Old Trafford situația este foarte bună, dacă ne raportăm strict la ce s-a întâmplat în „epoca” post Sir Alex Ferguson.
Ambele echipe au fost eliminate în stagiunea curentă din FA Cup și Cupa Ligii, iar Liverpool a cedat și în Supercupa Angliei la începutul sezonului, după loviturile de departajare, împotriva lui Crystal Palace.
Diferența majoră este reprezentată de faptul că Liverpool a ajuns, din ipostaza de campioană a Angliei, totuși până în sferturile Champions League, chiar dacă a fost eliminată cu 0-4 la general de către PSG. Manchester United nici măcar nu a participat în cupele europene, după ce în sezonul trecut a terminat Premier League pe un rușinos loc 15.
Rivalitatea perfectă este evidențiată încă o dată de bilanțul întâlnirilor directe. Dacă Manchester United domină per total, Liverpool s-a impus de mai multe ori în cele mai recente 10 confruntări din Premier League: cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.
Ultimul cuvânt de spus l-a avut însă tot United. În turul disputat pe 19.10.2025, Manchester United a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Liverpool. Mbeumo (2') și Maguire (84') au punctat atunci pentru învingători, iar Gakpo (78') a înscris pentru învinși.