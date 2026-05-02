Manchester United - Liverpool rămâne cel mai important derby din istoria Premier League, chiar dacă City a dominat campionatul Angliei în „era” Pep Guardiola începută în vara anului 2016, iar „diavolii roșii” nu au mai câștigat întrecerea internă de la retragerea legendarului antrenor Sir Alex Ferguson din 2013.

Manchester United - Liverpool, duelul celor mai titrate echipe din Premier League

Cunoscut și ca „Derby-ul Nord-Vestului”, Manchester United - Liverpool surprinde impecabil esența unei rivalități echilibrate. Ambii giganți ai Angliei împart capitole cu care se pot mândri într-o comparație și nu numai.

Manchester United și Liverpool dețin împreună recordul de 20 de Premier League cucerite. „Diavolii” au fost categoric mai buni în formatul actual al campionatului (13 la 2), iar „cormoranii” în epoca „First Division” (18 la 7).

Manchester United conduce în FA Cup (13 la 8), iar Liverpool stă mai bine în Cupa Ligii (10 la 6).

„Diavolii” și-au adjudecat 21 de Supercupe ale Angliei, iar „cormoranii” 16. Liverpool are însă un trofeu unic în palmares: Supercupa Ligii de Fotbal din 1986, dedicat cluburilor din sezonul respectiv suspendate de UEFA din cauza dezastrului de la stadionul Heysel, când au murit 39 de oameni, iar 600 au fost răniți.

Așadar, Manchester United o conduce pe Liverpool la numărul de trofee interne cu 60 la 55. Gruparea de pe Anfield este însă echipa fanion a Angliei în cupele europene: 6 Champions League (ultima în 2019) față de 3 câștigate de United, 3 Europa League versus una și 4 Supercupe ale Europei față de una; United are în palmares o Cupă a Cupelor, o Cupă Intercontinentală, iar ambele cluburi și-au adjudecat o dată Campionatul Mondial al Cluburilor.