Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău

Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”

Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent

Juventus - AC Milan 1-0 | Dybala da lovitura in derby-ul Serie A! Liverpool - Manchester City 3-1, "Cormoranii" se desprind in Premier League! TOATE REZULTATELE

Dati-i titlul lui Liverpool! Rezultat SOC in Premier League! Ce i s-a intamplat azi lui Guardiola contra lui Wolves

Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Trevoh Chalobah, Joao Pedro și Cole Palmer (de la stânga la dreapta), primindu-și medaliile speciale din Premier League / Sursa foto: Chelsea (Instagram).

Premier League este întrecerea internă de top din lume cu cei mai mulți fotbaliști străini legitimați. 380 de stranieri aparțin celor 20 de cluburi din campionatul Angliei, dintr-un total de 528 de jucători, ceea ce reprezintă în procente 72%.

Premier League, raiul stranierilor de top

Transmis în România în exclusivitate de către VOYO, Premier League este considerat de către majoritatea microbiștilor și a oamenilor de fotbal drept cel mai puternic și spectaculos campionat din lume.

Forța întrecerii interne engleze este furnizată, în mare parte, de către jucătorii aduși din alte țări. Bugetele cluburilor (de transferuri și de salarii) și nivelul competiției transformă Premier League în cea mai atrăgătoare destinație pentru fotbaliștii care visează la o carieră la cel mai înalt nivel.

Campionatul Angliei își domină autoritar principalele concurente în privința stranierilor. Cea mai mare diferență este înregistrată față de La Liga, unde doar 43,7% dintre fotbaliști nu sunt spanioli (227 din 519). Politica severă financiară impusă de președintele din Primera Division, Javier Tebas, reprezintă principala explicație a situației.

Bundesliga reprezintă următorul campionat de top depășit clar de Premier League cu privire la fotbaliștii străini. 58,9% (305 din 518) sunt stranieri în primul eșalon german.

Balanța rămâne dezechilibrată și atunci când intră în discuție Ligue 1, cu un procentaj de 62,1% al jucătorilor străini (297 din 478).

Serie A se apropie cel mai mult de Premier League în statistica referitoare la fotbaliștii aduși din afara granițelor, cu 366 de stranieri din 534 (68,5%).