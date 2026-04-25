Premier League este întrecerea internă de top din lume cu cei mai mulți fotbaliști străini legitimați. 380 de stranieri aparțin celor 20 de cluburi din campionatul Angliei, dintr-un total de 528 de jucători, ceea ce reprezintă în procente 72%.
Premier League, raiul stranierilor de top
Transmis în România în exclusivitate de către VOYO, Premier League este considerat de către majoritatea microbiștilor și a oamenilor de fotbal drept cel mai puternic și spectaculos campionat din lume.
Forța întrecerii interne engleze este furnizată, în mare parte, de către jucătorii aduși din alte țări. Bugetele cluburilor (de transferuri și de salarii) și nivelul competiției transformă Premier League în cea mai atrăgătoare destinație pentru fotbaliștii care visează la o carieră la cel mai înalt nivel.
Campionatul Angliei își domină autoritar principalele concurente în privința stranierilor. Cea mai mare diferență este înregistrată față de La Liga, unde doar 43,7% dintre fotbaliști nu sunt spanioli (227 din 519). Politica severă financiară impusă de președintele din Primera Division, Javier Tebas, reprezintă principala explicație a situației.
Bundesliga reprezintă următorul campionat de top depășit clar de Premier League cu privire la fotbaliștii străini. 58,9% (305 din 518) sunt stranieri în primul eșalon german.
Balanța rămâne dezechilibrată și atunci când intră în discuție Ligue 1, cu un procentaj de 62,1% al jucătorilor străini (297 din 478).
Serie A se apropie cel mai mult de Premier League în statistica referitoare la fotbaliștii aduși din afara granițelor, cu 366 de stranieri din 534 (68,5%).
Detașat cel mai bine cotat campionat
Orice fel de echilibru este spulberat însă în privința cotelor de piață. Premier League este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 12,58 miliarde de euro, cu mult peste La Liga (5,62), Serie A (5,33), Bundesliga (5,02) și Ligue 1 (4,38).
Trebuie menționat, de asemenea, faptul că întrecerile interne de top din Germania și Franța au câte 18 echipe angrenate. Anglia, Spania și Italia au optat de ani buni pentru a înscrie în primul lor eșalon câte 20 de formații.
Detaliul precizat anterior este relevant doar pentru a compara La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1. Diferența uriașă între Premier League și restul campionatelor de top este indubitabilă.
Desigur că o matematică rigidă, care ar putea sugera că jucătorii din campionatul Angliei sunt mai valoroși decât cei din Spania și Italia la un loc, este exagerată. Superioritatea Premier League este însă confirmată categoric și de către Transfermarkt, care rămâne cel mai important portal în domeniu, în ciuda unor limite evidente.
Distribuția pe cluburi a stranierilor din Premier League
În contextul în care 72% (380 din 528) dintre fotbaliști sunt stranieri în primul eșalon englez, se evidențiază faptul că jucătorii străini sunt detașat principala forță a campionatului Angliei; aspectul respectiv este valabil atât dacă ne raportăm la Premier League de sine stătător, cât și dacă îl comparăm cu restul competițiilor de top.
Lider în clasamentul stranierilor este Sunderland (locul 11) cu 23 de jucători, urmată de Tottenham (18) și Nottingham Forest (16), ambele echipe cu câte 22 de fotbaliști. Cu 21 de străini, Chelsea (locul 8), Liverpool (5) și Burnley (19) completează podiumul.
Primele patru cluburi din Premier League nu se regăsesc printre fruntașele în privința stranierilor. Liderul Manchester City are 19 străini în lot, Arsenal 17, United 18, iar Aston Villa 17.
Ocupanta locului 14 din Premier League, Newcastle, este echipa care se bazează cel mai puțin pe stranieri: 12.
Distribuția pe țări a străinilor din Premier League
Așa cum demonstrează clasamentul de mai jos, cei mai mulți stranieri din Premier League vin din Franța (36), Brazilia (33) și Olanda (32).
În total, 66 de țări furnizează cel puțin un fotbalist străin în primul eșalon al fotbalului englez. Radu Drăgușin este singurul reprezentant al României.
1) Franța - 36 de jucători, cel mai scump: William Saliba (fundaș central, Arsenal) - 90.000.000 de euro
2) Brazilia - 33, Estevao (aripă dreapta, Chelsea) - 80.000.000
3) Olanda - 32, Ryan Gravenberch (mijlocaș defensiv, Liverpool) - 90.000.000
4) Spania - 20, Martin Zubimendi (mijlocaș defensiv, Arsenal) - 80.000.000
5) Germania - 16, Florian Wirtz (mijlocaș ofensiv, Liverpool) - 110.000.000
6) Portugalia - 15, Ruben Dias (fundaș central, Manchester City) - 60.000.000
7) Argentina - 14, Enzo Fernandez (mijlocaș central, Chelsea) - 90.000.000
8-10) Suedia - 12, Alexander Isak (atacant central, Liverpool) - 100.000.000
Belgia - 12, Jeremy Doku (aripă stânga, Manchester City) - 65.000.000
Țara Galilor - 12, Brennan Johnson (aripă dreapta, Crystal Palace) - 35.000.000
11-12) Danemarca - 11, Patrick Dorgu (fundaș stânga, Manchester United) - 35.000.000
Italia - 11, Sandro Tonali (mijlocaș defensiv, Newcastle) - 80.000.000
13-14) Irlanda - 9, Nathan Collins (fundaș central, Brentford) - 30.000.000
Scoția - 9, Ben Gannon-Doak (aripă dreapta, Bournemouth) - 16.000.000
15-17) Norvegia - 8, Erling Haaland (atacant central, Manchester City) - 200.000.000
Nigeria - 8, Calvin Bassey (fundaș central, Fulham) - 28.000.000
SUA - 8, Chris Richards (fundaș central, Crystal Palace) - 25.000.000
18) Senegal - 7, Iliman Ndiaye (aripă dreapta, Everton) - 50.000.000
19) Maroc - 6, Chemsdine Talbi (aripă dreapta, Sunderland) - 25.000.000
20-22) Elveția - 5, Dan Ndoye (aripă dreapta, Nottingham Forrest) - 35.000.000
Serbia - 5, Nikola Milenkovic (fundaș central, Nottingham Forrest) - 30.000.000
Coasta de Fildeș - 5, Amad Diallo (aripă dreapta, Manchester United) - 50.000.000
23-27) Grecia - 4, Charalampos Kostoulas (atacant central, Brighton) - 25.000.000
Irlanda de Nord - 4, Conor Bradley (fundaș dreapta, Liverpool) - 30.000.000
Japonia - 4, Kaoru Mitoma (extremă stânga, Brighton) - 25.000.000
Republica Democratică Congo - 4, Noah Sadiki (mijlocaș central, Sunderland) - 30.000.000
Cehia - 4, Ladislav Krejci (fundaș central, Wolverhampton) - 22.000.000
28-37) Columbia - 3, Daniel Munoz (fundaș dreapta, Crystal Palace) - 27.000.000
Jamaica - 3, Leon Bailey (aripă dreapta, Aston Villa) - 16.000.000
Turcia - 3, Fredi Kadioglu (fundaș stânga, Brighton) - 30.000.000
Paraguay - 3, Diego Gomez (mijlocaș central, Brighton) - 25.000.000
Camerun - 3, Bryan Mbeumo (aripă dreapta, Manchester United) - 80.000.000
Croația - 3, Josko Gvardiol (fundaș central, Manchester City) - 70.000.000
Ecuador - 3, Moises Caicedo (mijlocaș defensiv, Chelsea) - 110.000.000
Ucraina - 3, Yegor Yarmolyuk (mijlocaș central, Brentford) - 30.000.000
Uruguay - 3, Manuel Ugarte (mijlocaș defensiv, Manchester United) - 30.000.000
Ungaria - 3, Dominik Szoboszlai (mijlocaș ofensiv, Liverpool) - 100.000.000
38-44) Burkina Faso - 2, Dango Ouattara (aripă dreapta, Brentford) - 35.000.000
Haiti - 2, Wilson Isidor (atacant central, Sunderland) - 18.000.000
Ghana - 2, Antoine Semenyo (aripă dreapta, Manchester City) - 75.000.000
Mali - 2, Cheick Doucoure (mijlocaș defensiv, Crystal Palace) - 13.000.000
Egipt - 2, Omar Marmoush (atacant central, Manchester City) - 60.000.000
Polonia - 2, Matty Cash (fundaș dreapta, Aston Villa) - 22.000.000
Slovenia - 2, Benjamin Sesko (atacant central, Manchester United) - 65.000.000
45-66) Canada - 1, Tom McGill (portar, Brighton) - 500.000
Gambia - 1, Yankuba Minteh (aripă dreapta, Brighton) - 40.000.000
Noua Zeelandă - 1, Criss Wood (atacant central, Nottingham Forrest) - 6.000.000
Trinidad și Tobago - 1, Rio Cardines (fundaș stânga, Crystal Palace) - 300.000
Mexic - 1, Raul Jimenez (atacant central, Fulham) - 4.000.000
Albania - 1, Armando Broja (atacant central, Burnley) - 8.000.000
Islanda - 1, Hakon Valdimarsson (portar, Brentford) - 2.500.000
Tunisia - 1, Hannibal (mijlocaș ofensiv, Burnley) - 16.000.000
Slovacia - 1, Martin Dubravka (portar, Burnley) - 750.000
Africa de Sud - 1, Lyle Foster (atacant central, Burnley) - 10.000.000
Coreea de Sud - 1, Hee-chan Hwang (atacant central, Wolverhampton) - 8.000.000
Bulgaria - 1, Ilia Gruev (mijlocaș defensiv, Leeds) - 12.000.000
Surinam - 1, Joel Piroe (atacant central, Leeds) - 13.000.000
Venezuela - 1, Keiber Lamadrid (aripă stânga, West Ham) - 1.200.000
Letonia - 1, Dennis Cirkin (fundaș stânga, Sunderland) - 8.000.000
Mozambic - 1, Reinildo Mandava (fundaș stânga, Sunderland) - 5.000.000
Uzbekistan - 1, Abdukodir Khusanov (fundaș central, Manchester City) - 35.000.000
Algeria - 1, Rayan Ait-Nouri (fundaș stânga, Manchester City) - 40.000.000
România - 1, Radu Drăgușin (fundaș central, Tottenham) - 20.000.000
Austria - 1, Kevin Danso (fundaș central, Tottenham) - 20.000.000
Georgia - 1, Giorgi Mamardashvili (portar, Liverpool) - 28.000.000
Guinea-Bissau - 1, Beto (atacant central, Everton) - 20.000.000