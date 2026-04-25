Stranierii, principala forță din Premier League. Țările cu cei mai mulți fotbaliști străini + Clasamentul cluburilor
Emanoil Ursache
Sport.ro vă expune distribuția stranierilor din Premier League pe cluburi și naționale. 

Dati-i titlul lui Liverpool! Rezultat SOC in Premier League! Ce i s-a intamplat azi lui Guardiola contra lui Wolves
Juventus - AC Milan 1-0 | Dybala da lovitura in derby-ul Serie A! Liverpool - Manchester City 3-1, "Cormoranii" se desprind in Premier League! TOATE REZULTATELE
Southampton arsenal 040426 min 85
Southampton arsenal 040426 min 67
Arsenal bournemouth 110426 rezumat
Southampton arsenal 040426 min 35
Brighton arsenal min 12 faza
Brighton arsenal min 9 gol 0 1
Arsenal wigan 150226 u5m
Arsenal wigan 150226 min23
Gianluigi Donnarumma, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Pep Guardiola, în Real Madrid - Manchester City / Foto IMAGO
Guardiola, în Juventus - Manchester City / Foto IMAGO
Guardiola, în Juventus - Manchester City / Foto IMAGO
Guardiola, în Juventus - Manchester City / Foto IMAGO
Guardiola, în Juventus - Manchester City / Foto IMAGO
Guardiola, în Juventus - Manchester City / Foto IMAGO
Lovitură pentru Manchester City! Ar putea primi o sancțiune imensă 
Manchester City - Arsenal 2-2. Haaland a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo
Radu Drăgușin în duel cu Mohamed Salah / Foto: Getty Images.
Radu Drăgușin / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Premier League este întrecerea internă de top din lume cu cei mai mulți fotbaliști străini legitimați. 380 de stranieri aparțin celor 20 de cluburi din campionatul Angliei, dintr-un total de 528 de jucători, ceea ce reprezintă în procente 72%.

Premier League, raiul stranierilor de top

Transmis în România în exclusivitate de către VOYO, Premier League este considerat de către majoritatea microbiștilor și a oamenilor de fotbal drept cel mai puternic și spectaculos campionat din lume. 

Forța întrecerii interne engleze este furnizată, în mare parte, de către jucătorii aduși din alte țări. Bugetele cluburilor (de transferuri și de salarii) și nivelul competiției transformă Premier League în cea mai atrăgătoare destinație pentru fotbaliștii care visează la o carieră la cel mai înalt nivel.

Campionatul Angliei își domină autoritar principalele concurente în privința stranierilor. Cea mai mare diferență este înregistrată față de La Liga, unde doar 43,7% dintre fotbaliști nu sunt spanioli (227 din 519). Politica severă financiară impusă de președintele din Primera Division, Javier Tebas, reprezintă principala explicație a situației. 

Bundesliga reprezintă următorul campionat de top depășit clar de Premier League cu privire la fotbaliștii străini. 58,9% (305 din 518) sunt stranieri în primul eșalon german. 

Balanța rămâne dezechilibrată și atunci când intră în discuție Ligue 1, cu un procentaj de 62,1% al jucătorilor străini (297 din 478). 

Serie A se apropie cel mai mult de Premier League în statistica referitoare la fotbaliștii aduși din afara granițelor, cu 366 de stranieri din 534 (68,5%).

Detașat cel mai bine cotat campionat  

Orice fel de echilibru este spulberat însă în privința cotelor de piață. Premier League este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 12,58 miliarde de euro, cu mult peste La Liga (5,62), Serie A (5,33), Bundesliga (5,02) și Ligue 1 (4,38). 

Trebuie menționat, de asemenea, faptul că întrecerile interne de top din Germania și Franța au câte 18 echipe angrenate. Anglia, Spania și Italia au optat de ani buni pentru a înscrie în primul lor eșalon câte 20 de formații. 

Detaliul precizat anterior este relevant doar pentru a compara La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1. Diferența uriașă între Premier League și restul campionatelor de top este indubitabilă. 

Desigur că o matematică rigidă, care ar putea sugera că jucătorii din campionatul Angliei sunt mai valoroși decât cei din Spania și Italia la un loc, este exagerată. Superioritatea Premier League este însă confirmată categoric și de către Transfermarkt, care rămâne cel mai important portal în domeniu, în ciuda unor limite evidente.

Distribuția pe cluburi a stranierilor din Premier League

În contextul în care 72% (380 din 528) dintre fotbaliști sunt stranieri în primul eșalon englez, se evidențiază faptul că jucătorii străini sunt detașat principala forță a campionatului Angliei; aspectul respectiv este valabil atât dacă ne raportăm la Premier League de sine stătător, cât și dacă îl comparăm cu restul competițiilor de top.

Lider în clasamentul stranierilor este Sunderland (locul 11) cu 23 de jucători, urmată de Tottenham (18) și Nottingham Forest (16), ambele echipe cu câte 22 de fotbaliști. Cu 21 de străini, Chelsea (locul 8), Liverpool (5) și Burnley (19) completează podiumul. 

Primele patru cluburi din Premier League nu se regăsesc printre fruntașele în privința stranierilor. Liderul Manchester City are 19 străini în lot, Arsenal 17, United 18, iar Aston Villa 17. 

Ocupanta locului 14 din Premier League, Newcastle, este echipa care se bazează cel mai puțin pe stranieri: 12.  

Clasamentul cluburilor cu jucători străini

  • 1. Sunderland - 23
  • 2-3. Tottenham - 22
  • Nottingham Forest - 22
  • 4-6. Chelsea - 21
  • Liverpool - 21
  • Burnley - 21
  • 7-10. Bournemouth - 20
  • Brentford - 20
  • Fulham - 20
  • Leeds United - 20
  • 11-14. Manchester City - 19
  • Crystal Palace - 19
  • Brighton - 19
  • Wolverhampton - 19
  • 15. Manchester United - 18
  • 16-18. Arsenal - 17 
  • Aston Villa - 17
  • West Ham - 17
  • 19. Everton - 13
  • 20. Newcastle - 12

Distribuția pe țări a străinilor din Premier League

Așa cum demonstrează clasamentul de mai jos, cei mai mulți stranieri din Premier League vin din Franța (36), Brazilia (33) și Olanda (32). 

În total, 66 de țări furnizează cel puțin un fotbalist străin în primul eșalon al fotbalului englez. Radu Drăgușin este singurul reprezentant al României.  

1) Franța - 36 de jucători, cel mai scump: William Saliba (fundaș central, Arsenal) - 90.000.000 de euro

2) Brazilia - 33, Estevao (aripă dreapta, Chelsea) - 80.000.000

3) Olanda - 32, Ryan Gravenberch (mijlocaș defensiv, Liverpool) - 90.000.000

4) Spania - 20, Martin Zubimendi (mijlocaș defensiv, Arsenal) - 80.000.000

5) Germania - 16, Florian Wirtz (mijlocaș ofensiv, Liverpool) - 110.000.000

6) Portugalia - 15, Ruben Dias (fundaș central, Manchester City) - 60.000.000

7) Argentina - 14, Enzo Fernandez (mijlocaș central, Chelsea) - 90.000.000

8-10) Suedia - 12, Alexander Isak (atacant central, Liverpool) - 100.000.000

Belgia - 12, Jeremy Doku (aripă stânga, Manchester City) - 65.000.000

Țara Galilor - 12, Brennan Johnson (aripă dreapta, Crystal Palace) - 35.000.000

11-12) Danemarca - 11, Patrick Dorgu (fundaș stânga, Manchester United) - 35.000.000

Italia - 11, Sandro Tonali (mijlocaș defensiv, Newcastle) - 80.000.000

13-14) Irlanda - 9, Nathan Collins (fundaș central, Brentford) - 30.000.000

Scoția - 9, Ben Gannon-Doak (aripă dreapta, Bournemouth) - 16.000.000

15-17) Norvegia - 8, Erling Haaland (atacant central, Manchester City) - 200.000.000

Nigeria - 8, Calvin Bassey (fundaș central, Fulham) - 28.000.000

SUA - 8, Chris Richards (fundaș central, Crystal Palace) - 25.000.000

18) Senegal - 7, Iliman Ndiaye (aripă dreapta, Everton) - 50.000.000

19) Maroc - 6, Chemsdine Talbi (aripă dreapta, Sunderland) - 25.000.000 

20-22) Elveția - 5, Dan Ndoye (aripă dreapta, Nottingham Forrest) - 35.000.000

Serbia - 5, Nikola Milenkovic (fundaș central, Nottingham Forrest) - 30.000.000

Coasta de Fildeș - 5, Amad Diallo (aripă dreapta, Manchester United) - 50.000.000

23-27) Grecia - 4, Charalampos Kostoulas (atacant central, Brighton) - 25.000.000

Irlanda de Nord - 4, Conor Bradley (fundaș dreapta, Liverpool) - 30.000.000

Japonia - 4, Kaoru Mitoma (extremă stânga, Brighton) - 25.000.000

Republica Democratică Congo - 4, Noah Sadiki (mijlocaș central, Sunderland) - 30.000.000

Cehia - 4, Ladislav Krejci (fundaș central, Wolverhampton) - 22.000.000

28-37) Columbia - 3, Daniel Munoz (fundaș dreapta, Crystal Palace) - 27.000.000

Jamaica - 3, Leon Bailey (aripă dreapta, Aston Villa) - 16.000.000

Turcia - 3, Fredi Kadioglu (fundaș stânga, Brighton) - 30.000.000

Paraguay - 3, Diego Gomez (mijlocaș central, Brighton) - 25.000.000

Camerun - 3, Bryan Mbeumo (aripă dreapta, Manchester United) - 80.000.000

Croația - 3, Josko Gvardiol (fundaș central, Manchester City) - 70.000.000

Ecuador - 3, Moises Caicedo (mijlocaș defensiv, Chelsea) - 110.000.000

Ucraina - 3, Yegor Yarmolyuk (mijlocaș central, Brentford) - 30.000.000

Uruguay - 3, Manuel Ugarte (mijlocaș defensiv, Manchester United) - 30.000.000

Ungaria - 3, Dominik Szoboszlai (mijlocaș ofensiv, Liverpool) - 100.000.000

38-44) Burkina Faso - 2, Dango Ouattara (aripă dreapta, Brentford) - 35.000.000

Haiti - 2, Wilson Isidor (atacant central, Sunderland) - 18.000.000

Ghana - 2, Antoine Semenyo (aripă dreapta, Manchester City) - 75.000.000

Mali - 2, Cheick Doucoure (mijlocaș defensiv, Crystal Palace) - 13.000.000

Egipt - 2, Omar Marmoush (atacant central, Manchester City) - 60.000.000

Polonia - 2, Matty Cash (fundaș dreapta, Aston Villa) - 22.000.000

Slovenia - 2, Benjamin Sesko (atacant central, Manchester United) - 65.000.000

45-66) Canada - 1, Tom McGill (portar, Brighton) - 500.000

Gambia - 1, Yankuba Minteh (aripă dreapta, Brighton) - 40.000.000

Noua Zeelandă - 1, Criss Wood (atacant central, Nottingham Forrest) - 6.000.000

Trinidad și Tobago - 1, Rio Cardines (fundaș stânga, Crystal Palace) - 300.000

Mexic - 1, Raul Jimenez (atacant central, Fulham) - 4.000.000

Albania - 1, Armando Broja (atacant central, Burnley) - 8.000.000

Islanda - 1, Hakon Valdimarsson (portar, Brentford) - 2.500.000

Tunisia - 1, Hannibal (mijlocaș ofensiv, Burnley) - 16.000.000

Slovacia - 1, Martin Dubravka (portar, Burnley) - 750.000

Africa de Sud - 1, Lyle Foster (atacant central, Burnley) - 10.000.000

Coreea de Sud - 1, Hee-chan Hwang (atacant central, Wolverhampton) - 8.000.000

Bulgaria - 1, Ilia Gruev (mijlocaș defensiv, Leeds) - 12.000.000

Surinam - 1, Joel Piroe (atacant central, Leeds) - 13.000.000

Venezuela - 1, Keiber Lamadrid (aripă stânga, West Ham) - 1.200.000

Letonia - 1, Dennis Cirkin (fundaș stânga, Sunderland) - 8.000.000

Mozambic - 1, Reinildo Mandava (fundaș stânga, Sunderland) - 5.000.000

Uzbekistan - 1, Abdukodir Khusanov (fundaș central, Manchester City) - 35.000.000

Algeria - 1, Rayan Ait-Nouri (fundaș stânga, Manchester City) - 40.000.000

România - 1, Radu Drăgușin (fundaș central, Tottenham) - 20.000.000

Austria - 1, Kevin Danso (fundaș central, Tottenham) - 20.000.000

Georgia - 1, Giorgi Mamardashvili (portar, Liverpool) - 28.000.000

Guinea-Bissau - 1, Beto (atacant central, Everton) - 20.000.000

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Elias Charalambous, în Premier League!
Elias Charalambous, în Premier League!
Chelsea îl păstrează pe Rosenior și pentru sezonul viitor. Fabregas nu revine în Premier League
Chelsea îl păstrează pe Rosenior și pentru sezonul viitor. Fabregas nu revine în Premier League
Surpriză de proporții Premier League! Bournemouth a anunțat antrenorul pentru sezonul următor
Surpriză de proporții Premier League! Bournemouth a anunțat antrenorul pentru sezonul următor
Bayern Munchen, lovitură pe piața transferurilor! Starul din Premier League, gata să semneze cu campioana Germaniei
Bayern Munchen, lovitură pe piața transferurilor! Starul din Premier League, gata să semneze cu campioana Germaniei
ULTIMELE STIRI
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!



Recomandarile redactiei
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
CITESTE SI
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

stirileprotv Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

stirileprotv Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

