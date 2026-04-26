''Salah a suferit o ruptură la tendon şi va avea nevoie de patru săptămâni de tratament'', a spus Ibrahim Hassan, potrivit Agerpres.

Atacantul de 33 de ani, care a anunţat că va părăsi campioana din Premier League la finalul sezonului, a aplaudat publicul de pe Anfield, când a ieşit accidentat, în minutul 59 al meciului.

Mohamed Salah va lipsi tot restul sezonului, după ce a suferit o accidentare în meciul câştigat de Liverpool cu 3-1 împotriva lui Crystal Palace. Anunțul a fost făcut de directorul echipei naţionale de fotbal a Egiptului, Ibrahim Hassan, potrivit Reuters.

După nouă ani încununaţi cu nouă trofee pe Anfield, călătoria lui Salah alături de Liverpool se apropie de sfârşit.

Momentul său de rămas bun va fi marcat mai degrabă de cuvinte decât de marcarea unor goluri, când egipteanul se va adresa fanilor după ultimul meci al sezonului, cel cu Brentford.

Liverpool mai are doar două meciuri de disputat acasă, cu Chelsea pe 9 mai şi cu Brentford la data de 24 mai, şi două deplasări, la Manchester United pe 3 mai, şi la Aston Villa pe 17 mai.

Al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool, Salah a marcat 12 goluri şi a dat nouă pase decisive în toate competiţiile din acest sezon pentru ''cormorani''.

Salah va juca la CM 2026

Ibrahim Hassan a spus că Salah va fi disponibil pentru Cupa Mondială din 2026, la care Egiptul face parte din Grupa G, alături de Belgia, Noua Zeelandă şi Iran.

Totuşi, Salah este hotărât să se recupereze la timp pentru turneul din America de Nord, care începe la 11 iunie, şi să evite repetarea situaţiei cu care s-a confruntat la ediţia din 2018, când a fost în cursă pentru recuperarea după o accidentare.

Atunci, el s-a accidentat la umăr, în înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-3, din finala Ligii Campionilor, şi cu toate că a marcat în două meciuri pentru naţionala sa, Egiptul a fost eliminat în faza grupelor de la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia.