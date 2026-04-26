NEWS ALERT „Cutremur“ la Liverpool: Salah nu va mai juca niciun meci pentru campioana Angliei. Anunțul oficial

„Cutremur" la Liverpool: Salah nu va mai juca niciun meci pentru campioana Angliei. Anunțul oficial
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Egipteanul de 33 de ani tocmai și-a încheiat aventura pe „Anfield“ după 9 ani de vis.

Mohamed SalahLiverpool
Mohamed Salah va lipsi tot restul sezonului, după ce a suferit o accidentare în meciul câştigat de Liverpool cu 3-1 împotriva lui Crystal Palace. Anunțul a fost făcut de directorul echipei naţionale de fotbal a Egiptului, Ibrahim Hassan, potrivit Reuters.

Atacantul de 33 de ani, care a anunţat că va părăsi campioana din Premier League la finalul sezonului, a aplaudat publicul de pe Anfield, când a ieşit accidentat, în minutul 59 al meciului.

''Salah a suferit o ruptură la tendon şi va avea nevoie de patru săptămâni de tratament'', a spus Ibrahim Hassan, potrivit Agerpres.

Mo Salah, aventură încheiată la Liverpool

  • Salah
×
După nouă ani încununaţi cu nouă trofee pe Anfield, călătoria lui Salah alături de Liverpool se apropie de sfârşit.

Momentul său de rămas bun va fi marcat mai degrabă de cuvinte decât de marcarea unor goluri, când egipteanul se va adresa fanilor după ultimul meci al sezonului, cel cu Brentford.

Liverpool mai are doar două meciuri de disputat acasă, cu Chelsea pe 9 mai şi cu Brentford la data de 24 mai, şi două deplasări, la Manchester United pe 3 mai, şi la Aston Villa pe 17 mai.

Al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool, Salah a marcat 12 goluri şi a dat nouă pase decisive în toate competiţiile din acest sezon pentru ''cormorani''.

Salah va juca la CM 2026

Ibrahim Hassan a spus că Salah va fi disponibil pentru Cupa Mondială din 2026, la care Egiptul face parte din Grupa G, alături de Belgia, Noua Zeelandă şi Iran.

Totuşi, Salah este hotărât să se recupereze la timp pentru turneul din America de Nord, care începe la 11 iunie, şi să evite repetarea situaţiei cu care s-a confruntat la ediţia din 2018, când a fost în cursă pentru recuperarea după o accidentare.

Atunci, el s-a accidentat la umăr, în înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-3, din finala Ligii Campionilor, şi cu toate că a marcat în două meciuri pentru naţionala sa, Egiptul a fost eliminat în faza grupelor de la turneul final al Cupei Mondiale din Rusia.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească
Mohamed Salah, făcut praf după sezonul catastrofal la Liverpool: „L-aș fi scos din echipă mai devreme”
30 de milioane de euro pentru înlocuitorul lui Salah la Liverpool
Liverpool i-a găsit înlocuitorul lui Mohamed Salah
Farul Constanța, victorie la scor pentru titlu! Echipa s-a dezlănțuit pe final
Cadu, întrebat frontal după ce a revenit la CFR Cluj: ”Îl schimbi pe Pancu?”
Andrei Rațiu, cel mai slab de pe teren! Note ridicole după Vallecano - Sociedad 3-3
Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani
Dinamo - Rapid , LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00! Derby în play-off
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”

FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă



Andrei Rațiu, cel mai slab de pe teren! Note ridicole după Vallecano - Sociedad 3-3
Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă
Cu ce se ocupă Diana Bulimar după retragere: fosta gimnastă și-a urmat visul
Chelsea - Leeds 1-0, LIVE pe VOYO, acum! „Albaștrii”, la un pas de finala cu Manchester City
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

