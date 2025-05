La Tottenham este în continuare indisponibil din cauza accidentării (ruptură de ligament încrucișat) fundașul central român Radu Drăgușin , care însă are șansa de a-și trece în palmares un prim trofeu continental cu echipa londoneză.

Ange Postecoglou a ținut să îl menționeze pe Radu Drăgușin după ce Tottenham s-a calificat în finala Europa League



"Sunt jucători care nu au fost azi cu noi și care au rămas acasă. Fraser Forster, Heung-Min Son, James Madisson, Lucas Bergvall și Radu Drăgușin au jucat un rol important în acest sezon.

Fiecare a contribuit și cel mai important este că am ajuns aici. Am avut probleme, cu siguranță, dar important este că am rămas uniți și merităm această calificare", a spus managerul lui Tottenham, Ange Postecoglou, după ce londonezii s-au calificat în finala Europa League.

Controversatul Felix Zwayer, arbitrul finalei EL



Meciul va fi arbitrat de neamțul Felix Zwayer (43 de ani), un arbitru cu un trecut controversat, dar cu experiență vastă în meciuri de top europene.

Zwayer a fost suspendat în 2006 pentru șase luni, după ce a fost implicat într-un caz de manipulare a meciurilor, fiind acuzat că a acceptat mită.

A revenit rapid în circuit după ce a colaborat cu autoritățile în anchetă și, în timp, a devenit unul dintre cei mai folosiți arbitri din competițiile UEFA. Recent, a condus returul semifinalei PSG - Arsenal din Champions League.