Ce diferență pentru Arne Slot, la Liverpool, de la un sezon la altul! În campania precedentă, 2024-2025, când a preluat echipa de la Jurgen Klopp, toată lumea se aștepta ca olandezul să se chinuiască rău de tot, în condițiile în care a luat locul unui tehnician carismatic, de mare succes.

Spre lauda sa însă, Slot a depășit toate așteptările: a câștigat titlul, iar în Champions League a dus echipa până în optimi, unde englezii au fost eliminați de PSG, după executarea loviturilor de departajare.

Surprinzător, sezonul în care Arne Slot a cam dat-o în bară e cel aflat în desfășurare! Pentru că Liverpool e doar pe 5 în Premier League, ieșită demult din lupta pentru titlu. În plus, englezii sunt pe cale să părăsească Champions League, în sferturi.

Liverpool – PSG, diseară, de la ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

La fel ca în ediția precedentă a competiției, „cormoranii“ s-au lovit de „zidul“ PSG. Doar că, spre deosebire de anul trecut, când dubla Liverpool – PSG a fost pe muchie de cuțit, decisă la penalty-uri, de această dată, francezii au fost la un cu totul alt nivel!

Deținătoarea Champions League s-a cam „distrat“ cu Liverpool, în prima manșă de săptămâna trecută: 2-0 pe „Parc des Princes“. Drept urmare, diseară, în manșa decisivă, Salah și compania au nevoie de o prestație cu adevărat specială, în tentativa lor de a reuși remontada.

Învingătoarea dublei Liverpool – PSG va întâlni, în semifinale, câștigătoarea confruntării Real Madrid – Bayern Munchen (1-2 în tur).

Returul Liverpool – PSG va începe de la scorul de 2-0 pentru oaspeți.