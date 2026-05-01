LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00, Leeds United și Burnley se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 35 din Premier League.

Gazdele de pe Elland Road încă mai au ceva emoții cu privire la retrogradare, în timp ce oaspeții sunt deja căzuți în Championship.

Burnley s-a despărţit de antrenorul Scott Parker după retrogradarea din Premier League

Antrenorul Scott Parker s-a despărţit, joi, de echipa engleză de fotbal Burnley, după ce aceasta a retrogradat din Premier League, transmite DPA.

Burnley a anunţat că a reziliat contractul cu Parker, în urma unui acord reciproc.

Parker a condus echipa la promovare anul trecut, dar în acest sezon nu a reuşit să câştige decât patru meciuri şi a retrogradat cu patru etape înainte de încheierea sezonului.

''Scott Parker şi-a părăsit poziţia de antrenor principal al Burnley Football Club de comun acord. În urma confirmării retrogradării clubului din Premier League, săptămâna trecută, Parker şi consiliul de conducere au purtat discuţii şi au ajuns la un acord că timpul său pe Turf Moor a ajuns la final'', se arată în comunicatul clubului.

Parker l-a înlocuit pe Vincent Kompany în vara anului 2024 şi a dus echipa în Premier League la prima sa încercare, după un sezon remarcabil, în care a adunat 100 de puncte în Championship. Burnley a avut nu mai puţin de 30 de meciuri în care nu a primit gol în acel sezon, notează Agerpres.

Abordarea pragmatică a lui Parker (45 ani) nu a avut succes în Premier League, iar clubul se află pe locul 19, la 16 puncte de prima poziţie neretrogradabilă (17).

Pentru fostul internaţional englez a fost a patra experienţă ca antrenor, după cele de la Fulham, Bournemouth şi FC Bruges.

Secundul Mike Jackson va conduce echipa în meciurile rămase până la finalul sezonului, primul fiind cel de vineri, cu Leeds United.

