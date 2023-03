Măsura drastică luată de Erik ten Hag după Liverpool - Manchester United 7-0

Condusă cu 1-0 la pauză, după golul lui Cody Gakpo, Manchester United s-a prăbușit în repriza secundă. Darwin Nunez, Mohamed Salah și Gakpo și-au trecut în cont câte o dublă, iar Roberto Firmino a stabilit scorul final în minutul 88.

Ce a făcut Erik ten Hag la o zi după Liverpool - Manchester United 7-0

Pentru Manchester United a fost cel mai drastic eșec suferit în ultimii 92 de ani. Precedenta înfrângere cu 0-7 data din 1931, de la un meci cu Wolves.

La o zi după meci, Erik ten Hag a avut o pedeapsă "brutală" pentru jucătorii lui Manchester United, așa cum scrie Mirror. Antrenorul formației de pe Old Trafford nu le-a dat timp de odihnă elevilor săi, iar la ședința de luni dimineață a transmis un avertisment clar.

"Evident, Ten Hag a fost furios. Le-a spus jucătorilor că au avut noroc că au fost luați în autocarul echipei și nu au fost nevoiți să se întoarcă acasă alături de fani.

I-a avertizat pe toți că, dacă se va mai întâmpla vreodată așa ceva, nu va mai exista nicio altă șansă pentru ei și vor fi trimiși la echipa U21", a spus o sursă de la Manchester United, pentru publicația britanică.

Erik ten Hag ar fi ajuns ieri la baza de pregătire a lui Manchester United încă de la ora 7 dimineața, iar jucătorii s-au alăturat două ore mai târziu.

De asemenea, antrenorul olandez le-ar fi transmis jucătorilor săi că urmează să aibă mai multe ședințe cu psihologul sportiv Rainier Koers, adus chiar de Ten Hag la club, în urmă cu câteva luni.

Ce a spus Erik ten Hag după dezastrul de pe Anfield

Erik ten Hag a vorbit la finalul partidei, dezamăgit de rezultat și de prestația echipei sale. Mai mult, tehnicianul olandez a numit ce s-a întâmplat în a doua repriză ca fiind „neprofesionist” din partea jucătorilor săi, pe care i-a acuzat de individualism.

„Poți să pierzi un meci, dar nu în felul ăsta. Am pierdut a doua repriză. În prima cred că am jucat bine, la pauză am intrat cu ocaziile mai mari, am făcut o singură eroare de organizare. În a doua repriză e neprofesionist, nu se poate întâmpla și trebuie să vorbim despre asta.

Nu a fost despre unul sau doi jucători, e vorba despre întreaga echipă, am văzut 11 jucători individualiști, care și-au pierdut capul, nu am urmat planul, e neprofesionist, asta nu este Manchester United! Avem alte standarde, vrem să arătăm asta.

Fiecare înfrângere e dură, în special că dezamăgești fanii, asta e cel mai iritant. (n.r. United a jucat 20 de meciuri de la Crăciun și până în prezent) Nu are legătură cu oboseala, am jucat bine acum 4 zile, în urmă cu 7 zile, nu are treabă. E vorba de partea psihică, știm că Liverpool e o echipă bună pe tranziție, când încasezi gol nu poți să îți pierzi capul”, a declarat Erik ten Hag la finalul meciului.