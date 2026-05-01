Trafford și Risser sunt portarii doriți de Newcastle

Newcastle United are ca prioritate să-i transfere, în următoarea perioadă de mercato, pe goalkeeperii James Trafford (23 de ani / Manchester City / 1 meci pentru naționala Angliei) și Robin Risser (21 de ani / Lens / internațional Franța U21). Clubul finanțat de Arabia Saudită va trebui să plătească o sumă cuprinsă între 60 și 85 de milioane de euro, pentru aducerea celor doi tineri jucători.

Dacă cele două ținte principale nu vor putea fi atinse, pe lista lui Newcastle se mai găsesc Gregor Kobel (28 de ani / Borussia Dortmund), Mile Svilar (26 de ani / AS Roma), Carl Rushworth (24 de ani / Brighton & Hove Albion), Pierce Charles (20 de ani / Sheffield Wednesday) și Gabriel Menegon (17 ani / Gremio Porto Alegre).

Cele două achiziții, împreună cu veteranul Nick Pope (34 de ani) și puștiul Max Thompson (21 de ani / împrumutat acum la Ayr United), ar trebui să asigure poarta trupei de pe St. James' Park pentru următorii 3-5 ani.

În acest sezon, "Coțofenele" s-au bazat pe portarii Aaron Ramsdale (27 de ani), Nick Pope (34 de ani), Mark Gillespie (34 de ani) și John Ruddy (39 de ani). Ramsdale este împrumutat de la Southampton și se va întoarce la această echipă, la finalul lunii iunie 2026, în timp ce Gillespie și Ruddy își termină contractele.

Se anunță un mercato spectaculos pentru Newcastle United

Din cauza parcursului dezamăgitor din acest sezon, clubul englez vrea să aducă schimbări masive în lotul pentru stagiunea viitoare, cu cel puțin 8-10 transferuri importante realizate. Conform informațiilor din presa britanică, oficialii lui Newcastle United lucrează asiduu, pentru a finaliza multe dintre mutări până la startul CM 2026.

Clubul se mai află în diverse faze ale negocierilor cu cluburile sau agenții care îi reprezintă pe fundașii Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Antonio Silva (Benfica), Ousmane Diomande (Sporting Lisabona), Abdoul Karim Coulibaly (Werder Bremen), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Joaquin Seys (Club Brugge), Marcos Senesi (Bournemouth), Jan Ziolkowski (AS Roma), Ivan Fresneda (Spoting Lisabona), Ben White (Arsenal), Natan (Betis Sevilla), mijlocașii Julian Brandt (Borussia Dortmund), Nathan De Cat (Anderlecht), Ao Tanaka (Leeds United), Ognjen Ugresic (Partizan Belgrad), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Kennet Eichhorn (Hertha Berlin), Kees Smit (AZ Alkmaar), Manuel Ugarte (Manchester United), Ederson (Atalanta), Aleksandar Stankovic (Club Brugge), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Curtis Jones (Liverpool) și atacanții/extremele Gonzalo Garcia (Real Madrid), Marcus Rashford (Manchester United), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nicolas Jackson (Chelsea), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Mika Godts (Ajax Amsterdam), Franculino Dju (Midtjylland), Marcus Tavernier (Bournemouth), William (FC Porto), Christos Tzolis (Club Brugge), Jarrod Bowen (West Ham United), Johan Bakayoko (RB Leipzig), Ibrahim Mbaye (PSG), Liam Delap (Chelsea), Zan Vipotnik (Swansea City) și Jeremy Monga (Leicester City).

