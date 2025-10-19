Meciul din etapa a 8-a a Premier League se joacă duminică, de la ora 18:30, și se vede în direct și exclusivitate pe VOYO.

Liverpool - Manchester United, de la 18:30!



Liverpool traversează o perioadă complicată. Echipa lui Arne Slot a pierdut ultimele trei meciuri oficiale, două în campionat (1-2 cu Chelsea și 1-2 cu Crystal Palace) și unul în Champions League, cu Galatasaray. Ultima victorie a „cormoranilor” datează de aproape o lună, 2-1 cu Southampton, în Carabao Cup.



De cealaltă parte, Manchester United rămâne o echipă imprevizibilă. Formația lui Ruben Amorim a alternat victoriile cu eșecurile, dar are o defensivă la fel de vulnerabilă ca a rivalilor, cu doar două goluri mai puțin primite decât Liverpool în acest start de sezon.



Statistica anunță un duel spectaculos: 12 dintre ultimele 13 meciuri directe s-au terminat cu cel puțin trei goluri, iar Liverpool a înscris minimum două în ultimele cinci confruntări cu United.

