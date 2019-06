Liverpool urca pe podium in istoria UEFA Champions League: doar Milan si Real ii depasesc pe englezi! Klopp SPARGE un ghinion teribil

Liverpool este noua regina a Europei. Echipa lui Klopp a reusit sa castige trofeul UEFA Champions League dupa o finala cu Tottenham pe care a castigat-o cu 2-0.

Liverpool castiga astfel cel de-al saselea trofeu UEFA Champions League din istorie. "Cormoranii" au mai obtinut trofeul suprem in 1977, 1978, 1981 si 2005. Doar AC Milan, cu 7 trofee, si Real Madrid, cu 13 trofee, o depasesc pe Liverpool.

Klopp, pe de alta parte, a reusit si el sa sparga un ghinion teribil. Tehnicianul german a jucat pana acum in 7 finale si abia acum a reusit sa triumfe. Klopp pierduse pana in aceasta seara toate cele 6 finale in care fusese implicat.

6 - Liverpool have won their 6th European League/Champions League title (1977, 1978, 1981, 1984, 2005 & 2019). Only AC Milan (7 times) and Real Madrid (13 times) have ever won more in the competition. Legend. #UCLFinal19 pic.twitter.com/ZtaU6i2HUf