Manchester United il vrea pe Koulibaly, iar Napoli il inlocuieste cu un jucator de la Barcelona

In aceasta vara, vor avea loc mai multe modificari spectaculoase in apararile cluburilor importante din Europa.

Manchester United este foarte aproape sa il cumpere pe Kalidou Koulibaly (28 ani), jucator cotat la 75 de milioane de euro. Senegalezul, unul dintre cei mai buni fundasi din Serie A, i-a cerut presedintelui Aurelio De Laurentiis sa il lase sa plece din aceasta vara, daca ofertele pentru el vor fi consistente, desi mai are contract pana in 2023.

Napoli nu se va opune transferului la Manchester United, daca il va aduce in locul sau pe Samuel Umtiti (26 ani), de la FC Barcelona. Francezul, campion mondial in 2018, a fost cumparat in 2016 de la Lyon, dar in acest sezon a fost varianta de rezerva pentru cuplul Pique - Lenglet, asa ca ar fi de acord cu o relocare in Italia. Barcelona, la randul ei, ii vrea pe Diego Carlos (FC Sevilla), David Alaba (Bayern), Matthijs de Ligt (Juventus) sau Luiz Felipe (Lazio).

Desi Koulibaly mai este curtat de PSG, Chelsea, Everton si Manchester City, el pare decis sa mearga la United, acolo unde antrenorul Ole Gunnar Solskjaer i-a promis ca va fi om de baza si va forma un cuplu solid cu Harry Maguire, asa cum „diavolii rosii” au mai avut in trecut, cu Steve Bruce - Garry Pallister, Jaap Stam - Ronny Johnsen si Nemanja Vidici - Rio Ferdinand.