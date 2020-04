Situatie incredibila la Manchester United: i-a platit 18 milioane de euro unui fotbalist care nu a jucat deloc pentru club in acest sezon

Cea mai mare "teapa" financiara din istoria “Diavolilor rosii” se intoarce la echipa si va avea salariu anual de 21 de milioane de euro.

Alexis Sanchez se intoarce la United, dupa ce Inter Milano, echipa unde era imprumutat pentru acest sezon, a anuntat ca nu vrea sa plateasca suma de transfer definitiv, care se ridica la 20 de milioane de euro. El a jucat doar 596 de minute pentru italieni, fiind platit cu 8.750 de euro pentru fiecare minut jucat. Pentru acest sezon, “nerazzurii” au suportat 5 milioane de euro din salariul sau, in timp ce restul de 18 milioane au fost platite de echipa din Manchester, aceasta suma incluzand si bonusurile.

Sanchez a ajuns pe Old Trafford in ianuarie 2018, cand United s-a luptat cu rivala Manchester City pentru semnatura sa. De la sosire, el a incasat incredibila suma de 73 de milioane de euro, din prime de instalare, salarii, bonusuri de performanta si de loialitate. Chilianul mai are contract pana in 2023, el urmand sa primeasca la revenire un bonus de loialitate de 1.25 milioane de euro, desi nu a jucat niciun minut in acest sezon pentru englezi, dar pe care il primeste in fiecare sezon petrecut sub contract cu United.