Catastrofa in Premier League, daca nu se termina sezonul: Manchester United va pierde cat drepturile TV din Liga 1 pe 4 ani!

Se preconizeaza ca cluburile din Anglia vor inregistra pierderi totale de 1,041 miliarde de lire sterline (1,184 miliarde de euro).

In cazul in care sezonul din Premier League nu va fi reluat, cele mai mari pierderi financiare in privinta drepturilor tv, incasarilor in ziua meciului si comercial / marketing vor fi in dreptul celor de la Manchester United (116.4 mil. lire sterline), Manchester City (109.3 mil. lire sterline) si Liverpool (102.6 mil. lire sterline). Cele trei cluburi au anuntat deja ca nu isi vor trimite angajatii in somaj tehnic pe cheltuiala statului, dar decizia a fost luata de Tottenham, unde rezultatele financiare tocmai au dezvaluit ca directorului executiv Daniel Levy i-a fost marit salariul pana la 7 milioane de lire sterline pe an.

Insa, pierderile se vor simti mai acut la cluburile mai mici, care nu au nici proprietari miliardari, nici fonduri de investitii in spate si, in unele cazuri, au deja pierderi neacoperite din sezoanele trecute. Un exemplu este Brighton, care a inregistrat pierderi de 100 de milioane de lire sterline in ultimele cinci sezoane, cu 21 de milioane pe minus doar anul trecut. Clubul depinde de afaceristul Tony Bloom, care a investit 300 de milioane de lire sterline in el, dar care are si-a vazut afacerile in domeniul divertismentului si ospitalitatii devastate de coronavirus.

Vezi cat va pierde fiecare club din Pemier League, in graficul din galeria foto.