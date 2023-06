Kalidou Koulibaly, mesaj emoționant pentru fanii lui Chelsea după ce a semnat cu Al-Hilal

Fotbalistul transferat de englezi de la Napoli în vara anului trecut a semnat cu gruparea arabă Al-Hilal. Este al patrulea transfer „de răsunet” din Arabia Saudită, după cele ale lui Karim Benzema, N'Golo Kante și Ruben Neves.

Fundașul francez a transmis un mesaj emoționant fanilor lui Chelsea la despărțire, prin intermediul contului său de Twitter.

Înainte de a pleca spre Arabia Saudită fotbalistul a avut un mesaj pentru fani: „Încă de la primul până la ultimul meu meci a fost o onoare să port această emblemă. Sezonul trecut nu a fost cel pe care ni l-am dorit, însă vreau să le mulțumesc fanilor și tuturor din club pentru sprijin”.

From my first game to my last, it was an honour to wear this badge.

Last season wasn’t the one we wanted, but I want to thank the fans and everyone at the club for your support ???? #KK pic.twitter.com/93V2e2a7JG