Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul nigerian se află la Napoli din septembrie 2020 și ar mai avea contract cu echipa din Serie A până la finele sezonului 2025/26.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Paris Saint-Germain e pregătită să avanseze în discuții pentru transferurile lui Joao Neves de la Benfica și Victor Osimhen de la Napoli în următoarea săptămână.

Mai mult, italianul a punctat pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X faptul că ”Osimhen a spus DA ceolor de la PSG” și că se lucrează intensiv la negocierile dintre cele două cluburi pentru închiderea mutării.

???????????? Paris Saint-Germain are planning to advance for both João Neves and Victor Osimhen from next week.

Benfica understand João’s desire to join PSG, talks are advancing between the clubs to get it done.

Osimhen said yes to PSG, deal with Napoli not close yet but talks on. pic.twitter.com/RaxjHcx08G